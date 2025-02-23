Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Soğuk hava Antalya'da da hissedildi, güneşe rağmen sahil boş kaldı

        TÜRKİYE genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Antalya'da da soğuk hava etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 14:43 Güncelleme: 23.02.2025 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Soğuk hava Antalya'da da hissedildi, güneşe rağmen sahil boş kaldı
        ABONE OL

        TÜRKİYE genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Antalya'da da soğuk hava etkisini gösterdi. Hafta sonları yoğunluk yaşanan Konyaaltı Sahili, güneşli havaya rağmen pazar günü beklenen kalabalığı görmedi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Antalya'da hava sıcaklığı 7 dereceyi gösterirken, sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düştü. Hissedilen sıcaklık ise 4 dereceye geriledi. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk hava hissedilirken, pazar günü güneşli olmasına rağmen Konyaaltı Sahili boş kaldı. Denize giren ve sahilde vakit geçirenlerin azlığı dikkati çekti. Sahilde vakit geçirenler ise Torosların manzarası eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Değer Deniz cinayetini kılık değiştirip çözdüler!
        Değer Deniz cinayetini kılık değiştirip çözdüler!
        Galatasaray sahasında, Fenerbahçe deplasmanda etkili
        Galatasaray sahasında, Fenerbahçe deplasmanda etkili
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        Okan Buruk'tan derbi hazırlığı
        Okan Buruk'tan derbi hazırlığı
        Derbide 17 futbolcu ilki yaşayabilir!
        Derbide 17 futbolcu ilki yaşayabilir!
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        Tripofobi sahibi olabilirsiniz!
        Tripofobi sahibi olabilirsiniz!
        Yunan adalarında sismik hareketlilik sürüyor
        Yunan adalarında sismik hareketlilik sürüyor
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        Almanya sandık başında
        Almanya sandık başında
        Bu 6 alışkanlık metabolizmayı yavaşlatıyor
        Bu 6 alışkanlık metabolizmayı yavaşlatıyor
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Büyük acının ardından ilk kez konuştu
        Büyük acının ardından ilk kez konuştu
        Herkesin yaptığı ama yanlış olan o hareket!
        Herkesin yaptığı ama yanlış olan o hareket!
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Toksik pozitiflik" nasıl zarar veriyor?
        "Toksik pozitiflik" nasıl zarar veriyor?

        Benzer Haberler

        Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile sahasındaki ilk galibiyetin mutluluğunu yaş...
        Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile sahasındaki ilk galibiyetin mutluluğunu yaş...
        Döner restoran zinciri çalışanına etkin pişmanlıktan yararlandığı için orta...
        Döner restoran zinciri çalışanına etkin pişmanlıktan yararlandığı için orta...
        Antalya Kütüphanesi ocakta 85 bin okurun adresi oldu
        Antalya Kütüphanesi ocakta 85 bin okurun adresi oldu
        Meydandaki tarih, panayıra döndü
        Meydandaki tarih, panayıra döndü
        Türkiye'de 5 yılda 1990 deniz aracı kazasında 252 kişi öldü
        Türkiye'de 5 yılda 1990 deniz aracı kazasında 252 kişi öldü
        Antalya'da sanayi sitesinde çıkan yangında 3 iş yeri hasar gördü
        Antalya'da sanayi sitesinde çıkan yangında 3 iş yeri hasar gördü