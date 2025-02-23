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        "Antalya'nın Gülen Yüzleri" projesiyle özel bireyler çalışma hayatına kazandırılacak

        Antalya'da, Down Sendromlular ve Engelliler Derneği tarafından özel bireylerin istihdamına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Antalya'nın Gülen Yüzleri" projesi tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 16:57 Güncelleme: 23.02.2025 - 16:57
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        "Antalya'nın Gülen Yüzleri" projesiyle özel bireyler çalışma hayatına kazandırılacak
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        Antalya'da, Down Sendromlular ve Engelliler Derneği tarafından özel bireylerin istihdamına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Antalya'nın Gülen Yüzleri" projesi tanıtıldı.

        Kepez ilçesindeki Üstün Eller Atölyesi'nde yapılan tanıtım toplantısına Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Hüseyin Kurtay, Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Erünsal ile Antalya Down Sendromlular ve Engelliler Derneği Başkanı Gülcan Ay katıldı.

        Hüseyin Kurtay, burada yaptığı konuşmada, projeyle özel bireylerin istihdamının hedeflenmesinin kıymetli olduğunu söyledi.

        Gülcan Ay ise bu projeyle özel gereksinimli bireyleri ekonomik hayata kazandırmayı ve onların iş sahibi olmalarını hedeflediklerini ifade etti.

        Özel bireylere mesleki yeterlilik eğitimleri verdiklerini belirten Ay, "Amacımız proje kapsamında atölyemizde 10 özel gereksinimli çocuğa üretim yapılan sabun ve kolonyanın paketlemesi, dolumu ile ilgili eğitimler verilip mesleki yeterliliklerini sağlamak ve burada istihdamlarını sağlamak." dedi.

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