Alanyaspor - Adana Demirspor: 3-2

ALANYASPOR, Süper Lig'in 25'inci haftasında sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-2 yendi.

GAİN Park Stadyumu'nda Adana Demirspor'u konuk eden Alanyaspor, günü 3 puanla tamamladı. Mücadelenin ilk yarısını Adana Demirspor, Yusuf Barasi'nin 33 ve 37'nci dakikalarda attığı gollerle 2-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın 63'üncü dakikasında Arda Okan Kurtulan'ın kendi kalesine attığı golle farkı 1'e indiren Alanyaspor, 68’inci dakika Florent Hadergjonaj’ın penaltı vuruşunda fileleri havalandırmasıyla 2-2 eşitliği sağladı. Alanyaspor, 90'ıncı dakikada Yusuf Özdemir’in golü ile mücadeleyi 3-2 kazandı. Alanyaspor bu galibiyet ile puanını 31’e yükseltti.