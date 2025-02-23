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        Alanyaspor - Adana Demirspor: 3-2

        ALANYASPOR, Süper Lig'in 25'inci haftasında sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-2 yendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 18:22 Güncelleme: 23.02.2025 - 18:25
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        Alanyaspor - Adana Demirspor: 3-2
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        ALANYASPOR, Süper Lig'in 25'inci haftasında sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-2 yendi.

        GAİN Park Stadyumu'nda Adana Demirspor'u konuk eden Alanyaspor, günü 3 puanla tamamladı. Mücadelenin ilk yarısını Adana Demirspor, Yusuf Barasi'nin 33 ve 37'nci dakikalarda attığı gollerle 2-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın 63'üncü dakikasında Arda Okan Kurtulan'ın kendi kalesine attığı golle farkı 1'e indiren Alanyaspor, 68’inci dakika Florent Hadergjonaj’ın penaltı vuruşunda fileleri havalandırmasıyla 2-2 eşitliği sağladı. Alanyaspor, 90'ıncı dakikada Yusuf Özdemir’in golü ile mücadeleyi 3-2 kazandı. Alanyaspor bu galibiyet ile puanını 31’e yükseltti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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