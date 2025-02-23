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        Alanyaspor-Adana Demirspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 3-2 mağlup olan Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Alper Avcı, gol yedikleri pozisyonlarla ilgili kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 20:05 Güncelleme: 23.02.2025 - 20:05
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        Alanyaspor-Adana Demirspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 3-2 mağlup olan Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Alper Avcı, gol yedikleri pozisyonlarla ilgili kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

        Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın ilk ve ikinci yarı arasında ciddi bir fark olduğunu belirtti.

        İlk yarıda düşündükleri senaryoyu sahada uygulamaya çalıştıklarını anlatan Avcı, "Savunma anlamında özellikle ikinci bölgede, zaman zaman da ön bölgede ve üçüncü bölgede pres ile kazandığımız toplarla skoru bulmak istedik. Bir nevi de başarılı olduk. Hatta değerlendiremediğimiz 3-4 pozisyon vardı. Kazandığımız bu topları doğru kullanabilseydik ilk yarının skoru daha farklı olabilirdi." diye konuştu.

        İkinci yarıda farklı bir oyun olduğunu vurgulayan Avcı, "Ali Yavuz'un sakatlanması planlarda biraz değişikliğe gitmemize neden oldu. Zaten aramızda olmayan 5 oyuncumuz vardı. Genç kadromuzda bu 5 oyuncumuzun eksikliğini özellikle ikinci yarıda hissettik. İkinci yarı daha farklı olabilirdi." ifadelerini kullandı.

        Avcı, göreve geldikten sonra Kasımpaşa ve Antalyaspor ile karşılaştıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

        "Kasımpaşa maçını 70 dakika önde götürdük. Geçtiğimiz hafta Antalyaspor maçını da önde götürdük. Bugün de benzer şekilde oldu. Bugün sahada 22 yaş ortalaması olan bir takımdık. Oyuna giren Ozan 17, Osman 18 yaşındaydı. Genç oyuncuları bu şekilde kazanabiliriz. Daha evvelinde bahsettiğimiz geleceğin Adana Demirspor'unda altyapıdan oyuncular ile güzel bir jenerasyon yakalama hedefindeyiz. Genç oyuncular, hata yapacaktır, ancak onları bu şekilde kazanabiliriz."

        Alanyaspor maçında oyuncularının performansından ve mücadelesinden dolayı mutlu olduğunu aktaran Avcı, 2-0'dan sonra skoru koruyabilmeyi çok arzu ettiklerini vurguladı.

        Avcı, en kötü şartlarda bu maçtan beraberlikle ayrılabilmeyi istediklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Kendi kalemize attığımız gol, daha sonrasında penaltı... Açıkçası çok net görmedim. Tartışılabilecek bir pozisyondu. Maçın devamında ise son dakika golü... Bunlar bize geliştirmemiz gereken yönlerin olduğunu gösteriyor. Özellikle topa sahipken daha fazla pas oyunu oynamamız gerekiyor. Daha fazla topa sahip olmamız gerekiyor. Bunları yapabilecek oyuncularımız var. Top rakipteyken biraz daha temaslı oyunu ve özellikle ön bölgedeki doğru aksiyonları biraz daha çalışmamız gerekiyor."

        Sezon sonuna kadar önlerinde 12 maçın olduğunu anımsatan Avcı, şartlar ne olursa olsun alkışlanan bir Adana Demirspor takımı için mücadele edeceklerinin altını çizdi.

        Takdir edilen genç oyuncu grubuna sahip olduğuna dikkati çeken Avcı, milli takıma oyuncu gönderme sayısını çoğaltmak istediklerini de sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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