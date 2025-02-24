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        Teknolojiye yenik düşen meslek; dolma kalem ustalığı

        İSTANBUL'da yaşayan Dursun Ünlü (55), unutulmaya yüz tutan dolma kalem ustalığını 34 yıldır sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 09:31 Güncelleme: 24.02.2025 - 09:35
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        Teknolojiye yenik düşen meslek; dolma kalem ustalığı
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        İSTANBUL'da yaşayan Dursun Ünlü (55), unutulmaya yüz tutan dolma kalem ustalığını 34 yıldır sürdürüyor. Mesleğinin teknolojiye yenik düştüğünü söyleyen Ünlü, “Eski neslin olmazsa olmazı dolma kalem tutkusu yeni nesilde yok. Dolma kalem ustası Türkiye'de yok denecek kadar az kaldı" dedi.

        Dolma kalem ustası Dursun Ünlü, ilkokula giderken kalemlere duyduğu sevgi sayesinde mesleğini 34 yıldır devam ettiriyor. Kırılan ve eskiyen dolma kalemlerin tamirini yapan Ünlü, önceki dönemlerde birçok kalem tutkunu tarafından tercih edilirken, şimdi ise bürokrat, hakim ve savcılardan talep gördüğünü kaydetti. Yeni neslin dolma kalemlere ilgi duymadığını, mesleğinin zamanla unutulduğunu söyleyen Ünlü, “34 yıldır kalem tamirini titizlikle yapıyorum. Tamire gelen kalemlerin şikayeti dışında tüm bakımlarını yapıp sahibine teslim ediyorum. Türkiye genelinde kalem tamiri mesleği, bilinen bir meslek olmasa da meraklıları tarafından tercih ediliyor. Fakat günümüzde unutulmaya yüz tutmuş bir meslek haline geldi. Yeni nesille eski nesil arasında talep farkı var. Eski neslin olmazsa olmazı olan dolma kalem tutkusu yeni nesilde yok. Şu anda ünlüler, bürokratlar, iş adamları, hakim, savcı ve avukatlar hala değerli kalemlerini tamir ettiriyor" diye konuştu.

        'ESKİ MERAKLILARIN SİLAHI, KALEMDİR'

        1990'lı yıllar ve öncesinde herkesin çantasında dolma kalem bulundurduğunu belirten Ünlü, “Eski meraklıların silahı kalemdir. Cebinde güzel, kaliteli ve bakımlı kalemi olan kendini daha emin ve güçlü hissederdi. Kadın kalem meraklıları da kalemi çantasında kalem kabı içinde bulundururdu. Bu kalem tutkunları kalemlerinin bakımlarını hiç aksatmadan yaptırırdı. Biz işlerimizde orijinal mürekkep kullanırız. Mesleğe, dolma kaleme merakım nedeniyle başladım. 34 yıldır aşkla işime devam ediyorum. İstanbul'da yaşasam da birçok ilden gelen kalemleri tamir ediyorum" ifadelerini kullandı.

        DOLMA KALEM USTALIĞI TEKNOLOJİYE YENİK DÜŞTÜ

        Kalemlere tutkusunun 34 yıldır devam ettiğini belirten Ünlü, “Kalemlerin her çeşidi benim için birer mücevher gibi değerli. Her markanın ayrı bir güzelliği, ayrı bir yazı yazma zevki vardır. Güzel ve bakımlı bir kalemle yazı yazmak, sevmeyene bile sevdirir ve yazma isteği uyandırır. İlkokul çağlarında başlayan kalem sevgim hala devam ediyor. Mesleğimizin bitmesinde teknolojinin etkisi büyük oldu. Kalem tutkunları azaldığı için insanlar böyle bir meslek olduğunu bilmiyor, hatta meslekten bile saymıyor. Gerçek meraklılar ise bizi tercih etmeye devam ediyor. Şu anda dolma kalem ustası Türkiye'de yok denecek kadar az kaldı. 1 ya da 2 kişi kaldık" dedi.

        Galeri
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        Galeri

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