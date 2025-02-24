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        Antalya'da ruhsatsız silah operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

        Antalya'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 10:02 Güncelleme: 24.02.2025 - 10:02
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        Antalya'da ruhsatsız silah operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
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        Antalya'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumluca ilçesinde ruhsatsız silah ile mühimmat taşıyan ve bulunduran kişilere yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda ruhsatsız 5 tabanca, 12 av tüfeği ile çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi.

        Operasyonda, 10 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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