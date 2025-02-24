Antalya'da ruhsatsız silah operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Antalya'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumluca ilçesinde ruhsatsız silah ile mühimmat taşıyan ve bulunduran kişilere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda ruhsatsız 5 tabanca, 12 av tüfeği ile çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi.
Operasyonda, 10 şüpheli yakalandı.
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