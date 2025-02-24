Antalya'da berber tarifesinde zam oranı anlaşmazlığı

ANTALYA Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın, 2025 yılı için talep ettiği yüzde 65 zam oranlı tarifesi, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) tarafından reddedildi. AESOB, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun (TESK) belirlediği yüzde 43,89 zam oranını önerdi. AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Yaptığımız değerlendirmede, bu isteklerin şu an içinde bulunduğumuz piyasa koşullarına göre fazla olduğunu tespit ettik. Vatandaşlarımızın da yüksek fiyatlardan şikayetçi olduğunu gördük ve yüzde 43,89 zammı kabul edeceğimizi ilettik” dedi.

Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, 2025 yılı erkek berberleri için AESOB'a yüzde 65 zam oranı teklifinde bulundu. Teklifi kabul etmeyen AESOB, TESK'in belirlediği yüzde 43,89'luk zam oranını kabul edecekleri karşılığını verdi. AESOB Başkanı Adlıhan Dere, odanın talebini ilgili başkan vekili, genel sekreter ve yönetim kurulu üyeleriyle değerlendirdiklerini belirterek, "Tarifedeki artış oranı yüzde 65 civarında. Ama bunun yanında farklı kalemler de var. Örneğin manikür ve pedikür alanında istekleri var. Lüks kuaförlerin kullandığı tarifelerle ilgili de istekleri var. Yaptığımız değerlendirmede, bu isteklerin şu an içinde bulunduğumuz piyasa koşullarına göre fazla olduğunu tespit ettik. Vatandaşlarımızın da yüksek fiyatlardan şikayetçi olduğunu gördük ve yüzde 43,89 zammı kabul edeceğimizi ilettik. Geçen sene bu fiyatlandırmaları onaylayıp, zam yaptığımızda tüm Türkiye'deki esnaf odaları bize tepki gösterdi. Antalya'daki berber fiyatlarının yüksek olduğunu, onları da sıkıntıya soktuğumuzu söylediler" dedi.

'ODA, VERDİĞİ FİYATLANDIRMADA HALA ISRAR EDİYOR'

AESOB Başkanı Dere, "Berberler Odası Başkanına '2025 fiyat tarifesini tekrar düzenleyip getir' dediğimizde bizi TESK'e şikayet etti. Federasyon da yüzde 65 zam oranının yüksek olduğunu, lüks tarife olmadığını, 1'inci, 2'nci, 3'üncü sınıf tarife olduğunu, kuaförlere ait meslek kodlarının da bu tarifeden çıkartılarak yeniden düzenlenmesi gerektiğine karar verdi. Antalya merkez dahil tüm ilçelerimiz TESK'in kararı doğrultusunda yüzde 43,89 artış yaptı. Antalya Berberler Odası, verdiği fiyatlandırmada hala ısrar ediyor. İnsanların alım gücü var. Bugün 1800 Türk Lirası'na kimse gidip tıraş olmaz. 2025 yılında memurun maaşına yüzde 10, işçinin maaşına yüzde 30 zam geldi. Bizden talep edilen zam oranı yüzde 65, bu çok yüksek bir oran. Yüzde 43,89 zam oranıyla bize gelirse, TESK'in genelgesi doğrultusunda eleştirilen maddeleri de çıkartırsa bu oranı onaylarız" diye konuştu.