Hobi olarak başladıkları balık avlama sporunda uluslararası kupa kazandılar

SİNAN ÖZMÜŞ - Doğa ile baş başa kalmak için kamp yaparken "surfcasting" adı verilen balık avlama sporuyla tanışan Kürşad-Filiz Ergan çifti, Fas'ta katıldıkları Uluslararası Surfcasting Balık Yakalama Yarışması'nda ikinci oldu ve Türkiye'ye bu spor dalındaki ilk kupaları kazandırdı.

Kürşad Ergan, AA muhabirine, 16 yaşından beri kampa gittiğini, ilk başlarda sadece doğa ile baş başa kalıp, yürüyüşler, geziler yaptığını söyledi.

Daha sonra kampçılığı, balıkçılık hobisi ile birleştirmeye karar verdiğini belirten Kürşad Ergan, dünyada bunun bir spor olarak nasıl yapıldığını, hangi malzemelerin kullanıldığını ve dünya şampiyonlarının ne tür teknikler kullandığını araştırdığını ifade etti.

Kürşad Ergan, kıyıdan açık denize doğru yapılan surfcasting sporunda özellikle sahilde, dalgaların vurduğu sığ sularda yaşayan balık türlerinin avlanmasıyla yapıldığını kaydetti.

Surfcastingi araştırdığını ve kendisini bu konuda geliştirdiğini anlatan Kürşad, şöyle konuştu:

"Bunun dünyada bir spor olarak yapıldığını, Türkiye'de de turnuvalarının olduğunu öğrenince, biraz daha bu yönüne ağırlık verdim. Sportif olarak yapalım, kupalar alalım şeklinde devam ediyoruz. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında turnuvalara katılıyoruz. Türkiye'de 4 kupam var. Yurt dışında bir kupamız oldu. Eşim de bana yardım etmeye başladı. Bazı turnuvalara o da katılıyor. Hobi olarak yaptığım bir şeyin sportif olarak ödüllendiriliyor olması, kupa alıyor olmak ayrı bir motivasyon oluyor."

Evde boş boş oturup televizyon izlemek yerine eşiyle zaman geçirmek, kamp yapmak, seyahat etmek ve balık tutmanın kendisini mutlu ettiğini anlatan Kürşad Ergan, "Bir yandan sportif bir tarafı var. Fiziksel olarak da genç kaldığımızı hissediyoruz. Mutluyuz." dedi.

- Türkiye'ye ilk kupalar Ergan çiftinden

Kürşad Ergan, surfcasting branşından yurt dışında yapılan turnuvalara Türkiye'den uzun zamandır katılım olduğunu, ancak bugüne kadar kimsenin kupa ile dönemediğini belirtti.