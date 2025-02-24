Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Hobi olarak başladıkları balık avlama sporunda uluslararası kupa kazandılar

        SİNAN ÖZMÜŞ - Doğa ile baş başa kalmak için kamp yaparken "surfcasting" adı verilen balık avlama sporuyla tanışan Kürşad-Filiz Ergan çifti, Fas'ta katıldıkları Uluslararası Surfcasting Balık Yakalama Yarışması'nda ikinci oldu ve Türkiye'ye bu spor dalındaki ilk kupaları kazandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 11:02 Güncelleme: 24.02.2025 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hobi olarak başladıkları balık avlama sporunda uluslararası kupa kazandılar
        ABONE OL

        SİNAN ÖZMÜŞ - Doğa ile baş başa kalmak için kamp yaparken "surfcasting" adı verilen balık avlama sporuyla tanışan Kürşad-Filiz Ergan çifti, Fas'ta katıldıkları Uluslararası Surfcasting Balık Yakalama Yarışması'nda ikinci oldu ve Türkiye'ye bu spor dalındaki ilk kupaları kazandırdı.

        Kürşad Ergan, AA muhabirine, 16 yaşından beri kampa gittiğini, ilk başlarda sadece doğa ile baş başa kalıp, yürüyüşler, geziler yaptığını söyledi.

        Daha sonra kampçılığı, balıkçılık hobisi ile birleştirmeye karar verdiğini belirten Kürşad Ergan, dünyada bunun bir spor olarak nasıl yapıldığını, hangi malzemelerin kullanıldığını ve dünya şampiyonlarının ne tür teknikler kullandığını araştırdığını ifade etti.

        Kürşad Ergan, kıyıdan açık denize doğru yapılan surfcasting sporunda özellikle sahilde, dalgaların vurduğu sığ sularda yaşayan balık türlerinin avlanmasıyla yapıldığını kaydetti.

        Surfcastingi araştırdığını ve kendisini bu konuda geliştirdiğini anlatan Kürşad, şöyle konuştu:

        "Bunun dünyada bir spor olarak yapıldığını, Türkiye'de de turnuvalarının olduğunu öğrenince, biraz daha bu yönüne ağırlık verdim. Sportif olarak yapalım, kupalar alalım şeklinde devam ediyoruz. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında turnuvalara katılıyoruz. Türkiye'de 4 kupam var. Yurt dışında bir kupamız oldu. Eşim de bana yardım etmeye başladı. Bazı turnuvalara o da katılıyor. Hobi olarak yaptığım bir şeyin sportif olarak ödüllendiriliyor olması, kupa alıyor olmak ayrı bir motivasyon oluyor."

        Evde boş boş oturup televizyon izlemek yerine eşiyle zaman geçirmek, kamp yapmak, seyahat etmek ve balık tutmanın kendisini mutlu ettiğini anlatan Kürşad Ergan, "Bir yandan sportif bir tarafı var. Fiziksel olarak da genç kaldığımızı hissediyoruz. Mutluyuz." dedi.

        - Türkiye'ye ilk kupalar Ergan çiftinden

        Kürşad Ergan, surfcasting branşından yurt dışında yapılan turnuvalara Türkiye'den uzun zamandır katılım olduğunu, ancak bugüne kadar kimsenin kupa ile dönemediğini belirtti.

        Fas'ın Sahra Çölü'ndeki Kuzey Atlas Okyanusu kıyısında geçen yıl kasımda yapılan Uluslararası Surfcasting Balık Yakalama Yarışması'na eşi Filiz Ergan ile katıldıklarını aktaran Kürşad, şöyle devam etti:

        "Turnuvaya Yunanistan, İtalya, İspanya ve Fas'ın da aralarında olduğu 9 ülkenin en iyi balıkçıları, dünya şampiyonları katıldı. Turnuvada bireysel olarak ikinci oldum. Takip ettiğimiz 'Usta' dediğimiz insanların önünde ikincilik aldım. Eşimle de Türkiye takımı olarak yarıştık. Türkiye olarak da İtalya'nın arkasından ikinci olduk. Surfcasting de hem bireysel hem takım olarak Türkiye'nin ilk uluslararası kupalarını aldık. Bu çok gurur vericiydi. Çünkü orada bu işlerde çok uzun tecrübesi olan birçok ülkeyi geride bıraktık. Bu bize ekstra bir motivasyon oldu. Amatörce, hobi olarak yaptığımız bir sporda, kürsüye çıkıp İstiklal Marşı eşliğinde bayrağımızı dalgalandırdık. Bir anda kendimizi milli sporcular gibi hissettik. Çok hoşumuza gitti, çok motive olduk."

        Kürşad Ergan, elde ettikleri başarının diğer balıkçı arkadaşlarını da motive ettiğini belirterek, önümüzdeki günlerde Tunus'ta yapılacak uluslararası turnuvaya 20 kişi olarak gideceklerini kaydetti.

        Dünyada birçok ülkenin surfcasting milli takımlarının bulunduğunu dile getiren Ergan, "Milli takımlar düzeyinde dünya kupaları düzenleniyor. Bizim henüz bir milli takımımız yok. Umarım milli takımımız da olur ve Türkiye'yi daha iyi temsil ederiz." diye konuştu.

        - Filiz Ergan: "Eşli olarak yaptığımız için daha avantajlı olduk"

        Filiz Ergan ise uzun yıllar finans sektöründe yoğun ve sıkıcı masa başı işlerde çalıştığını ve ardından emekli olduğunu söyledi.

        Eşiyle kamplara gitmenin yanı sıra balıkçılık sporuna da yönelmeye başladığını anlatan Filiz Ergan, "Fas'taki yarışmada çok güzel bir ortamda tüm yarışmacılarla arkadaş olduk. Eşli olarak yaptığımız için daha avantajlı olduk. Oradaki insanlar, uluslararası düzeyde yarışmacılardı. Diğer kadınların da surfcasting ile ilgilendiğini gördüm. Eşime de yarışmalarda yem hazırlamak, oltayı çekmek, yiyecek hazırlamak gibi desteklerde bulunuyorum. Bir sonraki uluslararası yarışmada atış yapmayı çok istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        İnan Kıraç vakası
        İnan Kıraç vakası
        Zelenskiy: Ukrayna'yla gurur duyuyorum
        Zelenskiy: Ukrayna'yla gurur duyuyorum
        Şambrellerle 3 metrelik çukura uçtular!
        Şambrellerle 3 metrelik çukura uçtular!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide goller yabancılardan!
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        'Aile Yılı' kapsamında THY ailelere yüzde 15 indirim uygulayacak
        'Aile Yılı' kapsamında THY ailelere yüzde 15 indirim uygulayacak
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        İşte dünyanın en eski yemek tarifleri!
        İşte dünyanın en eski yemek tarifleri!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Oscar'ın habercisi SAG Ödülleri dağıtıldı
        Oscar'ın habercisi SAG Ödülleri dağıtıldı
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Alice Weidel: "Aşırı sağ popülizmin yüzü"
        Alice Weidel: "Aşırı sağ popülizmin yüzü"
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı

        Benzer Haberler

        2. Uluslararası Türkiye Tekstil Bienali Antalya'da yapılıyor
        2. Uluslararası Türkiye Tekstil Bienali Antalya'da yapılıyor
        Drag pistindeki yarış ölümle bitti
        Drag pistindeki yarış ölümle bitti
        Antalya'da ruhsatsız silah operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
        Antalya'da ruhsatsız silah operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
        Antalya'da berber tarifesinde zam oranı anlaşmazlığı
        Antalya'da berber tarifesinde zam oranı anlaşmazlığı
        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, "Vergi Haftası Konseri" verecek
        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, "Vergi Haftası Konseri" verecek
        Teknolojiye yenik düşen meslek; dolma kalem ustalığı
        Teknolojiye yenik düşen meslek; dolma kalem ustalığı