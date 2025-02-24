2. Uluslararası Türkiye Tekstil Bienali Antalya'da yapılıyor

Türkiye'de ikinci kez düzenlenen Uluslararası Türkiye Tekstil Bienali, Antalya'nın Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde "Dalga Kumaş" temasıyla gerçekleştiriliyor.

Gazipaşa Kaymakamlığı ev sahipliğinde 22 Şubat'a başlayan etkinlikte 18 ülkeden 50 sanatçının eserleri bölgedeki Selinus, Lamos ve Syedra antik kentleri ile Yalan Dünya Mağarası, Kızılkule ve Alanya Tersanesi'nde sergileniyor.

Serginin küratörlüğünü yapan Nihat Özdal, yaptığı açıklamada, bienalin bu yılki temasının "Dalga Kumaş" olduğunu söyledi.

Kumaşların su ile ciddi anlamda ilişkisinin olduğunu ifade eden Özdal, "Dünyada her yıl 93 milyar metreküp su tekstil sektöründe kullanılıyor. Bir kot pantolonun üretilmesi için 10 bin metreküp suya ihtiyaç var. Bir pamuklu tişört için 2 bin 500 metreküp su kullanılıyor. Dünyadaki bütün su kirliliğinin yüzde 20'si ne yazık ki tekstil kaynaklı bir kirlilik. Ve her yıl yaklaşık 100 milyar adet yeni tekstil ürünü piyasaya sürülüyor." dedi.

Sergide eserleri sergilenen ABD'li Thomas Jackson ise son yıllarda kumaşla daha fazla çalıştığını belirterek, "İnsan yapımı malzemeleri alıp doğal manzaralara yerleştirmeyi ve bu malzemelerin doğayı taklit etmesini ve doğaya uyum sağlamasını sağlamayı seviyorum. Çoğu zaman balıkların, kuşların ve böceklerin sürü halinde hareket etmesinden ilham alan işler yaptım." diye konuştu.

İsveçli Diana Orving de çoğunlukla tekstil heykelleri üzerine çalıştığını dile getirerek, eserleriyle tema, hareket, dönüşüm, doğadaki ve psikolojik seviyedeki dönüşümü keşfetmeye çalıştığını kaydetti.

2. Uluslararası Tekstil Bienali, 13 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.