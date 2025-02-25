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        Onvo Antalyaspor-Beşiktaş maçının ardından

        Ziraat Türkiye Kupası D Grubu üçüncü maçında Beşiktaş'a 2-1 yenilen Onvo Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, "Elenmemiz üzüntü verici ama gerçekçi hedefimiz ligde son 4 takımdan uzaklaşıp kendimizi rahat pozisyona getirmek." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 18:18 Güncelleme: 25.02.2025 - 18:18
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        Onvo Antalyaspor-Beşiktaş maçının ardından
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        Ziraat Türkiye Kupası D Grubu üçüncü maçında Beşiktaş'a 2-1 yenilen Onvo Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, "Elenmemiz üzüntü verici ama gerçekçi hedefimiz ligde son 4 takımdan uzaklaşıp kendimizi rahat pozisyona getirmek." dedi.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, elendikleri için üzgün olduğunu söyledi.

        Bodrum FK maçının senaryosuna benzer bir oyun başlangıcı olduğunu belirten Belözoğlu, ilk 30 dakikada oyuna giremediklerini dile getirdi.

        Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in topa sahip olma oyununa çalıştıklarını anlatan Belözoğlu, "Basit bir gol yedik. Oyuncular reaksiyon gösterdi ve beraberliği yakaladık. Pozisyon ürettik ama Beşiktaş'ın oyuncu kalitesi yüksek. Son 7 maçın 5'ini kazandılar. Oyuncularım Beşiktaş'ın güçlenerek artan oyununa karşılık vermeye çalıştı. Oyuncularımın mücadelesinden memnunum. Elenmemiz üzüntü verici ama gerçekçi hedefimiz ligde son 4 takımdan uzaklaşıp kendimizi rahat pozisyona getirmek. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Emre Belözoğlu, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a başarılar diledi.

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