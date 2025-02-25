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        Antalya'da iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 16:44 Güncelleme: 25.02.2025 - 16:44
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        Antalya'da iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şelale Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmenin kurşunlanmasının ardından çalışma başlattı.

        Düzenlenen operasyonda, olaya karıştığı tespit edilen S.T., D.B. ve U.C.S. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin üstleri ile ormanlık ve çalılık alandaki aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 7 fişek, 32 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.T. ve D.B. tutuklandı, U.C.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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