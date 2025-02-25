Antalya'da iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.T. ve D.B. tutuklandı, U.C.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin üstleri ile ormanlık ve çalılık alandaki aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 7 fişek, 32 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şelale Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmenin kurşunlanmasının ardından çalışma başlattı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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