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        Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe: Lige konsantre olacağız

        ZİRAAT Türkiye Kupası D Grubu'nun son maçında sahasında Beşiktaş'a 2-1 yenilerek kupaya veda eden Antalyaspor'da başkan Sinan Boztepe açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 17:29 Güncelleme: 25.02.2025 - 17:29
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        Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe: Lige konsantre olacağız
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        ZİRAAT Türkiye Kupası D Grubu'nun son maçında sahasında Beşiktaş'a 2-1 yenilerek kupaya veda eden Antalyaspor'da başkan Sinan Boztepe açıklamalarda bulundu. Boztepe, kupadan elendikleri için üzgün olduklarını ve lige konsantre olduklarını ifade etti.

        Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nun 3'üncü ve son hafta maçında sahasında Beşiktaş'a 2-1 kaybetti ve kupaya veda etti. Akdeniz ekibi Antalyaspor'un tek golünü Deni Milosevic kaydederken, deplasman ekibi Beşiktaş'ın golleri ise Arroyo ve Rafa Silva'nın ayağından geldi. Antalyaspor kupada oynadığı 3 maçta sadece Kocaelispor'u yenerken, Bodrum FK ve Beşiktaş'a kaybedip 3 puanla grubu 4'üncü tamamladı. Siyah beyazlılar ise grupta oynadığı 3 maçı da kazanarak 9 puanla çeyrek finale çıkmanın sevincini yaşadı.

        SİNAN BOZTEPE: LİGE KONSANTRE OLACAĞIZ

        Maçında ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, "Kupa bizim hedef koyduğumuz bir platformdu ama maalesef istediğimiz gibi geçmedi, sonucu alamadık. Beşiktaş ve Bodrumspor'u tebrik ederim ikisi birden çeyrek finale çıkmayı başardı. İnşallah seneye daha iyisini yapacağız. İzlemekten keyif aldığımız bir maçtı ama istediğimizi alamadık. Hayırlısı olsun artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Şu anda lige konsantre olmuş durumdayız, şu anda lig çok daha önem arz ediyor. Anadolu kulüplerinin şartları ve grupları zaten zor biliyorsunuz. Bu imkanlardan bir yerlere kadar götürmekte maalesef artık daha da zorlaştı. Onun için lige konsantre olup önümüzdeki maçlara bakacağız" dedi.

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