Beşiktaş kupada adını çeyrek finale yazdırdı

BEŞİKTAŞ, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki 3'üncü ve son maçında Antalyaspor'u deplasmanda Arroyo ve Rafa Silva'nın ayağından bulduğu gollerle 2-1 yenerek, çeyrek finale adını yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu son haftasında Antalya'da oynanan maçta ev sahibi Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, ligde çok fazla forma giymeyen oyunculara şans verdi. Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer ise ligde forma giyen birçok oyuncusunu sahaya sürdü. Maça etkili başlayan Beşiktaş'ta 10'uncu dakikada Rafa Silva pasını sol kanattan savunmanın arkasına kaçan Masuaku'ya aktardı. Bu oyuncunun altı pasa doğru çıkardığı ortaya Arroyo'nun dokunuşunda top ağlara gitti. Beşiktaş'ın devre arasında takıma dahil ettiği 19 yaşındaki Arroyo ilk kez 11'de sahaya çıktığı maçta golünü kaydetmeyi başardı. Mücadelenin ilk yarısında kalan sürede iki takım da gol bulamayınca siyah-beyazlılar soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti.

İkinci yarının ilk 15 dakikası orta alan mücadelesi şeklinde geçti. 64'üncü dakikada sağ kanattaki Townsend, rakibi Masuaku'yu çalımladıktan sonra sağ ayağıyla ortaladı. İyi yükselen Deni Milosevic'in kafa vuruşunda top kaleci Ersin'in müdahalesine rağmen ağlara gitti ve Antalyaspor beraberliği yakaladı. Beşiktaş'ta sağ kanattan ilerleyen Rashica, ceza alanı dışında bomboş durumda bulunan Rafa Silva'ya pasını aktardı. 76'ncı dakikada Silva'nın sağ ayağının üstüyle sert vuruşunda top üst direğe çarparak filelerle buluşurken takımını da 2-1 üstünlüğe taşıdı. 90 dakika Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş, D Grubu'nda oynadığı bütün maçları kazanarak 9 puan toplayıp kupada çeyrek finale kaldı. Ev sahibi Antalyaspor ise sadece Kocaelispor'u yenmeyi başardı. Antalyaspor, grubu 3 puanla 4'üncü tamamladı ve kupaya grup aşamalarında veda etti.