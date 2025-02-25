Astronot Gezeravcı: Bilim insanları uzayda yabancı varlıkların olabileceğini öngörüyor

TÜRKİYE'ninilk astronotu Alper Gezeravcı, Güney Kariyer Fuarı'nda öğrencilerden gelen 'Dünya dışı yaşam formlarıyla irtibata geçmeniz durumunda bir eğitim aldınız mı?' sorusuna, "Bu kadar sınırsız alanda yalnız başımıza olduğumuzu iddia etmek, bilimin pozitif doneleri olmadan da mümkün değil. Yabancı varlıkların olabileceğini bilim insanları zaten öngörüyor. Ancak buna yönelik spesifik prosedürler kapsanıyor. Şu ana kadar bu prosedürleri kullandığını raporlayan bir astronot mevcut değil" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda ve Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Güney Kariyer Fuarı, Antalya'nın Kepez ilçesindeki Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde sürüyor. Fuarın ikinci gününde gerçekleştirilen ilk konferansta, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, öğrencilere merak edilen uzay yolculuğu ve öncesindeki hazırlıklarını anlattı. Alper Gezeravcı, uzay yolculuğundaki deneyimlerini, bilimsel çalışmalarını ve astronot olma sürecinde yaşadığı zorlu eğitim süreçlerini öğrencilerle paylaştı. 5 yaşından itibaren gökyüzüne ilgisi olduğunu, uzay alanında hayal kurmanın bile imkansız görüldüğü yıllarda Türkiye'nin teknolojik seviyesinin ne kadar geride olduğunu ifade eden Gezeravcı, Türkiye'nin bugün uzay çalışmalarında ulaştığı noktaya dikkat çekerek, Türkiye'nin pek çok teknolojik gelişme ile dünya ülkeleri arasında ilk sıralarda yer aldığını vurguladı. Gezeravcı, Türkiye'nin Milli Uzay Programı ve 2026-2028 arasında gerçekleştirilecek insanlı uzay misyonuna ilişkin bilgiler verdi, Türk uzay programının hızla ilerlediğini söyledi.

UZAY LİMANI PROJESİ

Alper Gezeravcı, Ekvator çevresinde özel bir proje üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Ekvator hattı çevresinde bir bölgede, kendi ülkemizin kontrolünde bir uzay limanı projesi üzerinde çalışıyoruz. Proje çok ciddi aşamalara geldi. Proje tamamlandığında sadece bizim değil, uzay üzerine çalışan dünya ülkelerinin de ihtiyaçlarına karşılık verebilecek ve yapılan yatırımın da karşılığının alınacağı bir çalışma. Projenin hassas olması nedeniyle önümüzdeki süreçte devlet büyüklerimiz halkımızla paylaşacaktır" dedi.

Gezeravcı, öğrencilerin merak ettiği soruları da yanıtladı. Bir katılımcının 'Uçmak nasıl bir duygu?' sorusuna Gezeravcı, "Bir lunaparka gittiğinizde size sınırsızca jeton verilmiş gibi düşünün. Bir astronotun oyun alanı. Dünyada 8 farklı tipte uçakla uçtum, bu uçakların her birinde hükmettiğim kumanda ve gaz kolları var. Ancak uzayda, altında hiçbir uçak olmadan sadece bir yere dokunarak kendi kanatlarında özgürce kuş gibi uçabiliyorsun" karşılığını verdi.