Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin mobil aşevi ramazanda sıcak yemek dağıtacak

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı mobil aşevi, kent merkezinde her akşam farklı bir mahallede bin kişilik 4 farklı çeşit yemek dağıtımı gerçekleştirecek.

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