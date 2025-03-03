Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası "Kadınlar Günü Konseri" verecek

        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), "Kadınlar Günü Konseri"ni sanatseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 10:36 Güncelleme: 03.03.2025 - 10:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası "Kadınlar Günü Konseri" verecek
        ABONE OL

        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), "Kadınlar Günü Konseri"ni sanatseverlerle buluşturacak.

        ADSO'dan yapılan açıklamaya göre konser, 7 Mart saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilecek.

        Orkestra Şefi Nisan Ak'ın yöneteceği konserde, Lara Melda Ömeroğlu solist olarak sahne alacak.

        Ömeroğlu konserde, F. Chopin'in 2. piyano konçertosunu seslendirecek.

        Konserde ayrıca Fransız kadın besteci Louise Farrenc'in 1. senfonisi de icra edilecek.

        Konserin biletleri, AKM gişesi ve "biletinial.com"dan temin edilebiliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kaza üzerine kaza! Hamile kadının trajik sonu!
        Kaza üzerine kaza! Hamile kadının trajik sonu!
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        "Bu oyun şampiyonluk kaybettirir!"
        "Bu oyun şampiyonluk kaybettirir!"
        Eski sevgiliye tuzak! Darp edilip kayıt altına alındı
        Eski sevgiliye tuzak! Darp edilip kayıt altına alındı
        19 yaşındaki Sudenaz'ı öldüren kahvaltı!
        19 yaşındaki Sudenaz'ı öldüren kahvaltı!
        "G.Saray'ı baskı altına aldı!"
        "G.Saray'ı baskı altına aldı!"
        "Mağarada daha huzurluydum! Bol oksijenli mükemmeldi!"
        "Mağarada daha huzurluydum! Bol oksijenli mükemmeldi!"
        Koku ihbarıyla 3 katlı villaya baskın!
        Koku ihbarıyla 3 katlı villaya baskın!
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        İşte Oscar'ın kazananı
        İşte Oscar'ın kazananı
        Oscar'da ABD'ye Filistin eleştirisi
        Oscar'da ABD'ye Filistin eleştirisi
        Trump-Zelenskiy tartışması protesto edildi
        Trump-Zelenskiy tartışması protesto edildi
        Eşi böyle veda etti
        Eşi böyle veda etti
        Edip Akbayram vefat etti
        Edip Akbayram vefat etti
        Rotayı 'ulaşılabilir' modellere kırdı
        Rotayı 'ulaşılabilir' modellere kırdı
        "Ne diyorsa doğrudur"
        "Ne diyorsa doğrudur"
        2024’te 724 bin kişi emekli oldu
        2024’te 724 bin kişi emekli oldu

        Benzer Haberler

        Açıkta satılan hurmada, 'kanserojen aflatoksin riski'
        Açıkta satılan hurmada, 'kanserojen aflatoksin riski'
        Gönüllü gençlerden iyilik hareketi
        Gönüllü gençlerden iyilik hareketi
        197 gündür kayıp Ahmet için yeniden arama çalışması başlatıldı
        197 gündür kayıp Ahmet için yeniden arama çalışması başlatıldı
        Antalya'da üniversite öğrencilerine 10 ton ücretsiz su desteği
        Antalya'da üniversite öğrencilerine 10 ton ücretsiz su desteği
        CHP ilçe başkanına, sevgilisine şantaj yaptığı suçlamasıyla dava
        CHP ilçe başkanına, sevgilisine şantaj yaptığı suçlamasıyla dava
        Ağaca çarpıp takla atan aracın sürücüsü yaralandı
        Ağaca çarpıp takla atan aracın sürücüsü yaralandı