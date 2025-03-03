Antalya Devlet Senfoni Orkestrası "Kadınlar Günü Konseri" verecek
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), "Kadınlar Günü Konseri"ni sanatseverlerle buluşturacak.
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), "Kadınlar Günü Konseri"ni sanatseverlerle buluşturacak.
ADSO'dan yapılan açıklamaya göre konser, 7 Mart saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Orkestra Şefi Nisan Ak'ın yöneteceği konserde, Lara Melda Ömeroğlu solist olarak sahne alacak.
Ömeroğlu konserde, F. Chopin'in 2. piyano konçertosunu seslendirecek.
Konserde ayrıca Fransız kadın besteci Louise Farrenc'in 1. senfonisi de icra edilecek.
Konserin biletleri, AKM gişesi ve "biletinial.com"dan temin edilebiliyor.
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