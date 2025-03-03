"Mağarada daha huzurluydum! Bol oksijenli mükemmeldi!"
Hatay'da depremin ardından kendi isteğiyle mağarada kalmaya başlayan 55 yaşındaki Ali Bozoğlan, Valilik ekiplerince ikna edilip konteyner kente yerleştirildi. Bozoğlan, "Bana ikinci evim olarak konteyner hediye ettiler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Mağaram mükemmeldi, bol oksijenliydi ve huzurluydum. Mağaradayken konteynerden daha huzurluydum" dedi
Hatay'da, Ali Bozoğlan'ın (55) Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'ndeki evi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde ağır hasar alması nedeniyle yıkıldı.
GÜVENLİ DİYE MAĞARAYA YERLEŞTİ
AA'daki habere göre afetin ardından Bozoğlan, güvenli olduğunu düşündüğü gerekçesiyle Samandağ ilçesi Yaylıca Mahallesi'ndeki bir mağarada yaşamaya başladı.
KONTEYNERE YERLEŞTİ
Mağaraya giden Hatay Valiliği ekipleri, Bozoğlan'ı TOKİ-AFAD Prefabrik Geçici Konaklama Merkezi'ne taşınmaya ikna etti. Ekiplerin yeni ev eşyaları verdiği Bozoğlan, konteynere yerleşti.
VALİLİĞE TEŞEKKÜR ETTİ
Ali Bozoğlan, gazetecilere, sıcak yuvaya kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi, Hatay Valiliğine teşekkür etti.
"BANA İKİNCİ EVİMİ HEDİYE ETTİLER"
İHA'da yer alan habere göre mağarada kaldığı zamanlarda konteynerden daha huzurlu olduğunu ifade eden Ali Bozoğlan, birkaç gün konteynerde ve birkaç gün mağarasında kalacağını ifade ederek, "Depremden sonra evim yıkıldı. Depremden sonra bazı insanlar yüzünden mağaraya yerleştim. Mağaradayken haberlere çıktık sonra Hatay Valiliği ile Defne Kaymakamlığı ekipleri, akşam mağarama geldiler. Bana ikinci evim olarak konteyner hediye ettiler.
"MAĞARAM MÜKEMMELDİ, BOL OKSİJENLİYDİ VE HUZURLUYDUM"
Onlara çok teşekkür ediyorum. Mağaram mükemmeldi, bol oksijenliydi ve huzurluydum. Mağaradayken konteynerden daha huzurluydum. Artık birkaç gün konteynerde, birkaç gün mağarada kalacağım. Beni önemsedikleri ve ilgileri için herkese teşekkür ederim.
Konteynere yeni yerleşmeye başladım. Eşyalarım yeni geldi. Hiçbir eksiğim yok. Her şeyi getirmişler. Mağara yaşamım daha iyiydi. Hatay Valiliği burayı ikinci evim olarak hediye etti, Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.