Hatay'da, Ali Bozoğlan'ın (55) Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'ndeki evi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde ağır hasar alması nedeniyle yıkıldı.

AA'daki habere göre afetin ardından Bozoğlan, güvenli olduğunu düşündüğü gerekçesiyle Samandağ ilçesi Yaylıca Mahallesi'ndeki bir mağarada yaşamaya başladı.

Ali Bozoğlan, gazetecilere, sıcak yuvaya kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi, Hatay Valiliğine teşekkür etti.

İHA'da yer alan habere göre mağarada kaldığı zamanlarda konteynerden daha huzurlu olduğunu ifade eden Ali Bozoğlan, birkaç gün konteynerde ve birkaç gün mağarasında kalacağını ifade ederek, "Depremden sonra evim yıkıldı. Depremden sonra bazı insanlar yüzünden mağaraya yerleştim. Mağaradayken haberlere çıktık sonra Hatay Valiliği ile Defne Kaymakamlığı ekipleri, akşam mağarama geldiler. Bana ikinci evim olarak konteyner hediye ettiler.

"MAĞARAM MÜKEMMELDİ, BOL OKSİJENLİYDİ VE HUZURLUYDUM"

Onlara çok teşekkür ediyorum. Mağaram mükemmeldi, bol oksijenliydi ve huzurluydum. Mağaradayken konteynerden daha huzurluydum. Artık birkaç gün konteynerde, birkaç gün mağarada kalacağım. Beni önemsedikleri ve ilgileri için herkese teşekkür ederim.

Konteynere yeni yerleşmeye başladım. Eşyalarım yeni geldi. Hiçbir eksiğim yok. Her şeyi getirmişler. Mağara yaşamım daha iyiydi. Hatay Valiliği burayı ikinci evim olarak hediye etti, Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.