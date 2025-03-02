Antalya'da üniversite öğrencilerine 10 ton ücretsiz su desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine ücretsiz olarak verilen suyun miktarı artırıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gençlerin ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla daha önce uygulamaya geçirilen "Can Suyu" projesi kapsamında üniversite öğrencilerine ücretsiz olarak verilen aylık 5 ton olan suyun miktarı, 10 tona çıkarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Cemre Su Çentikçi de öğrenci olarak bu projeden memnun olduğunu belirtti.

"Can Suyu" projesinden yararlandığını aktaran Çentikçi, "Şu ana kadar 5 tonluk bir suyu ücretsiz olarak kullanıyordum. Bu miktar 10 tona çıktı. Bu durumdan dolayı çok memnunum. Faturaya vermediğim paralarla ders kitapları alıyorum ya da diğer kişisel ihtiyaçlarımı karşılıyorum." ifadesini kullandı.