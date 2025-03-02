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        197 gündür kayıp Ahmet için yeniden arama çalışması başlatıldı

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde serinlemek için girdiği ırmakta kaybolan Ahmet Yıldız'ı (24) arama çalışmaları, 197 gün sonra yeniden başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 17:03 Güncelleme: 02.03.2025 - 17:05
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        197 gündür kayıp Ahmet için yeniden arama çalışması başlatıldı
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        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde serinlemek için girdiği ırmakta kaybolan Ahmet Yıldız'ı (24) arama çalışmaları, 197 gün sonra yeniden başlatıldı.

        Karabük Mahallesi'nde geçen yıl 18 Ağustos'ta serinlemek amacıyla Köprüçay Irmağı'na giren Ahmet Yıldız, akıntıya kapılıp, kayboldu. Yıldız için jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Jandarma ekiplerinin karadan arama çalışmasında sonuç alınamayınca bölgeye AFAD, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi ve Side Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri çağrıldı. Bölgede havadan, karadan ve ırmakta yapılan tüm aramalara rağmen Yıldız'a ulaşılamadı. Herhangi bir sonuç alınamayınca 40 gün sonra aramalar sonlandırıldı.

        AİLENİN TALEBİYLE YENİDEN BAŞLADI

        Ailesinin talebi üzerine Köprüçay Irmağı'nda Ahmet Yıldız'ı arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Side Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Derneği ekibi ve deniz polisi, su altı görüntüleme dronu ile kritik bölgelerde tarama çalışması gerçekleştirdi. Baraj ve stratejik noktalar titizlikle incelendi. Irmağın debisinin çok yüksek olması sebebiyle dalgıçlar suya giremezken, aramalar ileri teknoloji cihazlarla gerçekleştirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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