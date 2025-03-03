Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Oscar'da ABD'ye Filistin eleştirisi: "ABD dış politikası barışa giden yolu engellemeye yardımcı oluyor" | Dış Haberler

        Oscar'da ABD'ye Filistin eleştirisi: "ABD dış politikası barışa giden yolu engellemeye yardımcı oluyor"

        İsrailli Yuval Abraham ve Filistinli Basel Adra'nın Batı Şeria'daki ihlalleri anlattığı "No Other Land" isimli belgesel "En İyi Belgesel" dalında Oscar Ödülü'nü aldı. Abraham ve Basel'in konuşması ayakta alkışlandı. Yakın zamanda baba olduğunu söyleyen Adra, kızının hayatının kendisininki gibi olmayacağını umduğunu söyledi ve "Dünyayı adaletsizliği durdurmak ve Filistin halkının etnik temizliğini durdurmak için ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz" dedi. Abraham ise "Birlikte sesimiz daha güçlü. Gazze ve halkının vahşi yıkımının sona ermesi gerektiğini görüyoruz." dedi ve ABD dış politikasının barışa giden yolu engellemeye yardımcı olduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 07:41 Güncelleme: 03.03.2025 - 07:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oscar'da ABD'ye Filistin eleştirisi
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bu yıl 97.düzenlenen Oscar Ödülleri töreninde "En İyi Belgesel" ödülünü İsrailli Yuval Abraham ve Filistinli Basel Adra'nın Batı Şeria'daki ihlalleri anlattığı "No Other Land" isimli belgesel aldı. 95 dakikalık belgesel, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından hedef alınan bir bölge olan Masafer Yatta'daki Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılmalarına odaklanıyor.

        Oscar ödülünü kazandıktan sonra Abraham ve Adra ABD'nin politikaları eleştirdiği, İsrail'in saldırıları altında Filistin halkının yaşadığı acıyı anlatan ayakta alkışlanılan bir konuşma yaptı.

        "FİLİSTİNLİ ARKADAŞLARIMIN UZUN YILLARDIR KATLANDIĞI ACI GERÇEKLİK"

        Basel Adra yakın zamanda baba olduğunu ve kızının hayatının kendisininki gibi olmayacağını umduğunu söyledi, Akademi'ye teşekkür etti ve "Her zaman şiddetten, evimizin yıkılacağından, ve zorla yerimizden edilmekten korkuyorduk" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Belgeselin, Filistinli arkadaşlarının uzun yıllardır katlandığı "acı gerçekliği" yansıttığını söyleyen Adra şöyle devam etti: "Dünyayı adaletsizliği durdurmak ve Filistin halkının etnik temizliğini durdurmak için ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz".

        "SESİMİZ BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ"

        Diğer ortak yönetmen Yuval Abraham daha sonra sahneye çıkarak Filistinliler ve İsraillilerin filmi birlikte yaptıklarını söyledi ve "Çünkü birlikte sesimiz daha güçlü. Gazze ve halkının vahşi yıkımının sona ermesi gerektiğini görüyoruz." dedi.

        7 Ekim'de esir alınan İsrailli rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini söyleyen Abraham, "Basel'e baktığımda kardeşimi görüyorum ama eşit değiliz. Ben sivil yasalar altında özgürüm ama Basel'in kontrol edemediği askeri yasalar altında yaşamak zorunda olduğu bir rejim var." dedi.

        "ABD DIŞ POLİTİKASI BARIŞA GİDEN YOLU ENGELLEMEYE YARDIMCI OLUYOR"

        Abraham sözlerine şöyle devam etti:

        "Farklı bir yol var. Siyasi bir çözüm. Etnik üstünlük olmadan, her iki halkımızın da ulusal haklarıyla yaşayabileceği bir çözüm var. Ve söylemeliyim ki, bu ülkedeki dış politika bu yolu engellemeye yardımcı oluyor.

        Neden? İç içe olduğumuzu göremiyor musunuz? Basel'in halkı gerçekten özgür ve güvendeyse benim halkım da gerçekten güvende olabilir. Başka bir yol var. Yaşam için, yaşayanlar için çok geç değil. Başka bir yol yok."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2024’te 724 bin kişi emekli oldu
        2024’te 724 bin kişi emekli oldu
        Rotayı 'ulaşılabilir' modellere kırdı
        Rotayı 'ulaşılabilir' modellere kırdı
        Bakan Fidan'dan Trump-Zelenskiy açıklaması: Avrupalı liderlerde soru işaretleri oluşturdu
        Bakan Fidan'dan Trump-Zelenskiy açıklaması: Avrupalı liderlerde soru işaretleri oluşturdu
        Eşi böyle veda etti
        Eşi böyle veda etti
        Edip Akbayram vefat etti
        Edip Akbayram vefat etti
        Bitcoin, Trump'ın açıklamasıyla yükseldi
        Bitcoin, Trump'ın açıklamasıyla yükseldi
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"
        Dilan Polat, boşanma kararı aldı
        Dilan Polat, boşanma kararı aldı
        Trafikte cezalar artıyor
        Trafikte cezalar artıyor
        Ukrayna zirvesi sona erdi
        Ukrayna zirvesi sona erdi
        "Galatasaray, 'Ölüm Martı'na girdi!"
        "Galatasaray, 'Ölüm Martı'na girdi!"
        Hyundai Türkiye'de elektrikli araç üretecek
        Hyundai Türkiye'de elektrikli araç üretecek
        Ukrayna Zirvesi'nin adından 'destek planı' açıklandı
        Ukrayna Zirvesi'nin adından 'destek planı' açıklandı
        "Psikolojik üstünlük F.Bahçe'de!"
        "Psikolojik üstünlük F.Bahçe'de!"
        Fenerbahçe sahasında rahat kazandı!
        Fenerbahçe sahasında rahat kazandı!
        Bahçeli'den Demirtaş'a telefon
        Bahçeli'den Demirtaş'a telefon
        Cem Köksal serbest bırakıldı
        Cem Köksal serbest bırakıldı
        Kasımpaşa - Galatasaray maçında tartışmalı pozisyonlar!
        Kasımpaşa - Galatasaray maçında tartışmalı pozisyonlar!
        Gol düellosunda kazanan yok!
        Gol düellosunda kazanan yok!
        Oruç tutarken enerjik kalmak için ne yapmalı?
        Oruç tutarken enerjik kalmak için ne yapmalı?