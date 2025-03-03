Oscar'da ABD'ye Filistin eleştirisi: "ABD dış politikası barışa giden yolu engellemeye yardımcı oluyor"

Bu yıl 97.düzenlenen Oscar Ödülleri töreninde "En İyi Belgesel" ödülünü İsrailli Yuval Abraham ve Filistinli Basel Adra'nın Batı Şeria'daki ihlalleri anlattığı "No Other Land" isimli belgesel aldı. 95 dakikalık belgesel, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından hedef alınan bir bölge olan Masafer Yatta'daki Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılmalarına odaklanıyor.

Oscar ödülünü kazandıktan sonra Abraham ve Adra ABD'nin politikaları eleştirdiği, İsrail'in saldırıları altında Filistin halkının yaşadığı acıyı anlatan ayakta alkışlanılan bir konuşma yaptı.

"FİLİSTİNLİ ARKADAŞLARIMIN UZUN YILLARDIR KATLANDIĞI ACI GERÇEKLİK"

Basel Adra yakın zamanda baba olduğunu ve kızının hayatının kendisininki gibi olmayacağını umduğunu söyledi, Akademi'ye teşekkür etti ve "Her zaman şiddetten, evimizin yıkılacağından, ve zorla yerimizden edilmekten korkuyorduk" ifadelerini kullandı.

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Belgeselin, Filistinli arkadaşlarının uzun yıllardır katlandığı "acı gerçekliği" yansıttığını söyleyen Adra şöyle devam etti: "Dünyayı adaletsizliği durdurmak ve Filistin halkının etnik temizliğini durdurmak için ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz".

"SESİMİZ BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ"

Diğer ortak yönetmen Yuval Abraham daha sonra sahneye çıkarak Filistinliler ve İsraillilerin filmi birlikte yaptıklarını söyledi ve "Çünkü birlikte sesimiz daha güçlü. Gazze ve halkının vahşi yıkımının sona ermesi gerektiğini görüyoruz." dedi.

7 Ekim'de esir alınan İsrailli rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini söyleyen Abraham, "Basel'e baktığımda kardeşimi görüyorum ama eşit değiliz. Ben sivil yasalar altında özgürüm ama Basel'in kontrol edemediği askeri yasalar altında yaşamak zorunda olduğu bir rejim var." dedi.

"ABD DIŞ POLİTİKASI BARIŞA GİDEN YOLU ENGELLEMEYE YARDIMCI OLUYOR"

Abraham sözlerine şöyle devam etti:

"Farklı bir yol var. Siyasi bir çözüm. Etnik üstünlük olmadan, her iki halkımızın da ulusal haklarıyla yaşayabileceği bir çözüm var. Ve söylemeliyim ki, bu ülkedeki dış politika bu yolu engellemeye yardımcı oluyor.

Neden? İç içe olduğumuzu göremiyor musunuz? Basel'in halkı gerçekten özgür ve güvendeyse benim halkım da gerçekten güvende olabilir. Başka bir yol var. Yaşam için, yaşayanlar için çok geç değil. Başka bir yol yok."