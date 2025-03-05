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        Antalya'da çocuklara yelken eğitimi verilecek

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, çocuklara deniz sevgisi ve yelken sporunu aşılamak amacıyla yelken eğitimi düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 12:32 Güncelleme: 05.03.2025 - 12:32
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        Antalya'da çocuklara yelken eğitimi verilecek
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi, çocuklara deniz sevgisi ve yelken sporunu aşılamak amacıyla yelken eğitimi düzenleyecek.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya Yelken Kulübü'nde 15 Mart'tan itibaren cumartesi ve pazar günleri 6 ila12 yaş arası çocuklara yönelik uygulamalı yelken eğitimi verilecek.

        Eğitimler 3 hafta sürecek. Toplamda 6 saat karada ve suda uygulamalı yelken eğitimi gören çocuklara kurs sonunda sertifika verilecek.

        Yüzme bilen, en fazla 160 santimetre boy ve 40 kilogram ağırlığa sahip olan çocuklar 10 Mart'a kadar genclikspor.antalya.bel.tr adresinden başvuru yapabilecek.

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