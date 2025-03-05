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        Balkondan düşen Metehan, iyileşip, okuluna ve arkadaşlarına kavuşmak istiyor

        ANTALYA'da 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşüp ağır yaralanan Metehan Emek (14) 1 aylık yoğun bakım mücadelesini başarıyla atlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 11:39 Güncelleme: 05.03.2025 - 11:45
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        Balkondan düşen Metehan, iyileşip, okuluna ve arkadaşlarına kavuşmak istiyor
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        ANTALYA’da 3’üncü kattaki evlerinin balkonundan düşüp ağır yaralanan Metehan Emek (14) 1 aylık yoğun bakım mücadelesini başarıyla atlattı. Kol, bacak ve kalçasında kırıklar olduğu için fizik tedaviye ihtiyaç duyan Emek, bir an önce iyileşip okuluna ve arkadaşlarına kavuşmak istiyor.

        Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi’ndeki 3 katlı apartmanın en üst katında oturan Feridun (48) ve Ebru Emek (41) çiftinin tek çocuğu Metehan, 2 ay önce açık balkon penceresinden bahçedeki beton zemine düştü. Anne Ebru Emek'in ihbarıyla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Metehan, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Kol, bacak ve kalçasında kırıklar oluşan Metehan, 1 aya yakın süre yoğun bakımda tedavi gördü. Çeşitli ameliyatlar geçiren Metehan taburcu edildi.

        Aile fizik tedavi için hastaneye başvururken, sürekli evde olan Metehan, babası Feridun Emek’in akşam mesaiden dönmesini heyecanla bekliyor. Babasının kucağına alarak asansör olmadığı için 3 katı merdivenle indirip bahçede tekerlekli sandalyeyle gezdirdiği Metehan, bir an önce iyileşip okuluna ve arkadaşlarına kavuşmak istiyor.

        DIŞARI ÇIKMAK İÇİN BABASINI BEKLİYOR

        Turizm sektöründe çalışan Feridun Emek, komşularının aramasıyla olaydan haberdar olduğunu anlattı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gittiğinde Metehan'ın yoğun bakıma alındığını öğrendiğini belirten Emek, “Çocuğumuzun sakat kalmasından korkuyoruz. Asansör olmayınca kucağımda indiriyorum. Çocuğum işten gelmemi bekliyor, onu kucağıma alıp bahçeye çıkarmam için" diye konuştu.

        Olay günü nasıl düştüğünü hatırlamadığını anlatan Metehan Emek ise iyileşip bir an önce okuluna ve arkadaşlarına kavuşmak istediğini ifade etti.

        Aileye destek olmak için sık sık ziyaret ettiklerini belirten Antalya Yardımlaşma Platformu Başkanı Halit Mert de Metehan’ın durumuna üzüldüğünü söyledi. Bir gönüllünün haber vermesiyle aileyi ziyaret ettiklerini ve yapabilecekleri bir şey olup olmadığını sorduğunu anlatan Mert, “Metehan yüksekten düşüp yaralanmış ve evde yatarak tedavi olmak zorunda. Fizik tedavi durumunun acil olduğunu hekimlerden öğrendik. Bir an önce yapılması gerekiyor" diye konuştu.

        Metehan Emek’in yarın Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde fizik tedaviye başlayacağı bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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