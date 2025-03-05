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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Hatay'dan Dubai'ye ihraç edilecek limonlarda pestisit tespiti: İmha edildi - Alışveriş Haberleri

        Hatay'dan Dubai'ye ihraç edilecek limonlarda pestisit tespiti: İmha edildi

        Tarım ve Orman Bakanlığı, Hatay'da Dubai'ye ihraç edilmek istenen 71 bin 250 kilogram limonda Türkiye'de yasaklı pestisit tespit edildiğini ve ürünlerin imha edildiğini duyurdu. İzmir'de 5 bin 180 kg kuru incirin ise ayniyat tespitinin yapılamaması nedeniyle insan sağlığı açısından 'gıda güvenilirliği şartlarını sağlamadığı' için imha edildiği açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 10:44 Güncelleme: 05.03.2025 - 10:44
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        Yasaklı pestisit çıkan limonlar imha edildi
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        Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Hatay'da, Dubai'ye ihraç edilecek limonlarda yapılan incelemede Türkiye'de kullanımı sonlandırılan yasaklı pestisit tespit edildiğini ve muhafaza altına alınan limonların imha edildiğini bildirdi.

        Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

        Kontrol görevlileri tarafından Hatay'daki bir firmada gerçekleştirilen resmi kontrolde, Dubai'ye ihraç edilecek limon ürünlerinden numune alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yapılan analizler sonucunda, Türkiye'de kullanımı sonlandırılan yasaklı pestisit Fenbutatin Oxide tespit edilmiştir. Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olmayan toplam 71 bin 250 kilogram limon muhafaza altına alınmış ve 3 Mart'ta imha edilmiştir. Gıda güvenilirliği için denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir."

        Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü İzmir’den girişi yapılmak istenen 5 bin 180 kg kuru incirin ise ayniyat tespitinin yapılamaması nedeniyle insan sağlığı açısından 'gıda güvenilirliği şartlarını sağlamadığı için imha edildiği açıklandı.

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        PESTİSİT NEDİR?

        Pestisit, tarımda ekinlere ve bitkilere zarar verme potansiyeli bulunan haşereleri, istenmeyen yabani otları, böcekleri yok etmek ve kontrol altında tutmak için kullanılan kimyasal bir maddedir.

        AYNİYAT NEDİR, AYNİYET BEYANI NEDİR?

        Ayniyat, kurum ya da kuruluşlarda malzeme ve ürünler ile uğraşan bir departmandır. Bu departmanda aynı üretim yerinde üretilmekte olup aynı özellikleri taşıyan, ancak farklı tescilli markalarla piyasaya arz edilen ürünler ayrı başvuru formunda belirtilir.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsili

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