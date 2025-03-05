Hatay'dan Dubai'ye ihraç edilecek limonlarda pestisit tespiti: İmha edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Hatay'da, Dubai'ye ihraç edilecek limonlarda yapılan incelemede Türkiye'de kullanımı sonlandırılan yasaklı pestisit tespit edildiğini ve muhafaza altına alınan limonların imha edildiğini bildirdi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Kontrol görevlileri tarafından Hatay'daki bir firmada gerçekleştirilen resmi kontrolde, Dubai'ye ihraç edilecek limon ürünlerinden numune alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan analizler sonucunda, Türkiye'de kullanımı sonlandırılan yasaklı pestisit Fenbutatin Oxide tespit edilmiştir. Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olmayan toplam 71 bin 250 kilogram limon muhafaza altına alınmış ve 3 Mart'ta imha edilmiştir. Gıda güvenilirliği için denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir."

📍#Hatay

📢 Hatay’da Yapılan Denetimde Yasaklı Pestisit Tespit Edildi!#Kontrolgörevlileri miz tarafından bir firmada gerçekleştirilen resmi kontrolde, Dubai’ye ihraç edilecek limon ürünlerinden numune alınmıştır.

🔍 Yapılan analizler sonucunda, Türkiye’de kullanımı sonlandırılan… pic.twitter.com/UYct2V3cVY — Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (@GidaveKontrolGM) March 4, 2025

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü İzmir’den girişi yapılmak istenen 5 bin 180 kg kuru incirin ise ayniyat tespitinin yapılamaması nedeniyle insan sağlığı açısından 'gıda güvenilirliği şartlarını sağlamadığı için imha edildiği açıklandı.

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‼️Ticari anlaşmazlık nedeniyle geri dönen



📍 İzmir’den girişi yapılmak istenen

5️⃣.1️⃣8️⃣0️⃣ kg. kuru incir



Ayniyat tespitinin yapılamaması nedeniyle insan sağlığı açısından *gıda güvenilirliği şartlarını saglamadığı* için imha edilmiştir.@ibrahimyumakli @AhmetGumen… pic.twitter.com/idNUqBam58 — Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (@GidaveKontrolGM) March 5, 2025

PESTİSİT NEDİR?

Pestisit, tarımda ekinlere ve bitkilere zarar verme potansiyeli bulunan haşereleri, istenmeyen yabani otları, böcekleri yok etmek ve kontrol altında tutmak için kullanılan kimyasal bir maddedir.

AYNİYAT NEDİR, AYNİYET BEYANI NEDİR?

Ayniyat, kurum ya da kuruluşlarda malzeme ve ürünler ile uğraşan bir departmandır. Bu departmanda aynı üretim yerinde üretilmekte olup aynı özellikleri taşıyan, ancak farklı tescilli markalarla piyasaya arz edilen ürünler ayrı başvuru formunda belirtilir.

*Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

*Görsel temsili