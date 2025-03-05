Dünya kadınlarına Türkiye'den 75 milyon dal çiçek

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türkiye'den 34 ülkeye 75 milyon dal kesme çiçek ihraç edildi.

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine, Dünya Kadınlar Günü için tırlarla son sevkiyatları yaptıklarını, bundan sonra gelecek talepleri uçakla göndereceklerini söyledi.

Geçen yıla göre bu yıl talebin daha fazla olduğunu ve ihracatta yüzde 10'luk bir artış gerçekleştiğini belirten Yılmaz, "Kadınlar Günü için 75 milyon dalın üzerinde bir gönderim sağladık, 9 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. Türkiye'den 34 ülkeye çiçek gönderdik." dedi.

İnsanların pahalı hediyeler yerine daha anlamlı ve ucuz olan çiçeğe yöneldiğini ifade eden Yılmaz, bu durumun Türkiye ve dünyada çiçeğe olan ilginin artmasını sağladığını kaydetti.

En fazla Hollanda'ya çiçek gönderdiklerini anlatan Yılmaz, "Hollanda'nın dışında İngiltere, Almanya, Bulgaristan ve Romanya gibi ülkelere de yoğun çiçek gönderimi sağladık. Savaşta olmalarına rağmen Ukrayna ve Rusya'ya da hatırı sayılır miktarda çiçek gönderdik." diye konuştu.

- Dünya kadınlarını mutlu edecek çiçekleri Türk kadınları hazırladı

İsmail Yılmaz, çiçek sektöründe yaklaşık 60 bin dekar alanda dikim yapıldığını ve doğrudan 100 bin, dolaylı ise 300 bin kişiye geçim kaynağı sağlandığını söyledi.

Sektördeki iş gücünün yaklaşık yüzde 80'ini kadınların oluşturduğunu aktaran Yılmaz, "Kadınlar seralardan topladıkları çiçekleri özenle paketleyip, hazırlıyorlar. Bizim kadınlarımızın hazırladığı bu çiçekler dünyanın dört bir yanındaki kadınları mutlu etmek için yola çıkıyor." ifadesini kullandı.

Çiçek sektöründe yaklaşık 25 yıldır çalışan Muazzez Tekeli, güzel bir meslekte çalıştığını, her gün çiçeğin içinde olduğunu söyledi.