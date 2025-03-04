Antalya'nın Fethinin 818. yılı etkinliklerle kutlanacak

Antalya’nın Fethinin 818. yılı dolayısıyla Akdeniz Üniversitesi’nde sergi ve sempozyum düzenlenecek.

Akdeniz Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi işbirliğiyle Edebiyat Fakültesi Salonu'nda "Antalya Fetih Sempozyumu: Antalya'da Tarih, Kültür, Dil ve Edebiyat" konulu sempozyum gerçekleştirilecek.

Sempozyum öncesi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından "Antalya Fetihnameleri Sergisi" açılacak.

Vali Hulusi Şahin ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın da katılacağı programda, Prof. Dr. Haşim Şahin, "Antalya’nın Fethi ve Türk Tarihi Açısından Önemi" konulu sunum yapacak.