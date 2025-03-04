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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı! - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı!

        Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı. TFF'nin YouTube kanalından paylaşılan kayıtlarda Kasımpaşa-Galatasaray maçında her iki takım lehine verilen penaltı kararlarının VAR konuşmaları yayınlandı. Kayıtlarda ayrıca, Çaykur Rizespor-Alanyaspor ve Konyaspor-Trabzonspor maçlarındaki pozisyonların VAR konuşmaları da yer aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 20:04 Güncelleme: 04.03.2025 - 20:30
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        Kasımpaşa-G.Saray maçının VAR kayıtları açıklandı!
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        TFF, Süper Lig’in 26. haftasında oynanan 3 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

        3-3 beraberlikle sonuçlanan Kasımpaşa-Galatasaray maçında her iki takımın kazandığı penaltıların VAR konuşmaları da VAR kayıtlarında yer aldı. Kayıtlarda ayrıca, Çaykur Rizespor-Alanyaspor ve Konyaspor-Trabzonspor maçlarındaki pozisyonların VAR konuşmaları da futbolseverlerle paylaşıldı.

        İŞTE KASIMPAŞA-GALATASARAY MAÇININ VAR KONUŞMALARI:

        Maçın ilk dakikalarında Victor Osimhen, kaleci Andreas Gianniotis'in müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadeleyi önce devam ettiren hakem Cihan Aydın, VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi.

        Bu pozisyonun VAR konuşmaları şu şekilde:

        "- VAR: Olası bir penaltı için inceleme öneriyorum.

        - Hakem: Tamam, geldim.

        - VAR: Buraya bak. Topa dokunmadı.

        - Hakem: Tamam gördüm.

        - Hakem: Hücum oyuncusu ilk önce topa dokunuyor.

        - VAR: Topa ilk dokunan hücum oyuncusu.

        - Hakem: Evet biliyorum. Gördüm.

        - VAR: Bence kart yok. Sadece penaltı.

        - Hakem: Seninle hemfikirim. Sadece penaltı veriyorum.

        - VAR: Kesinlikle kart yok."

        Mücadelenin son anlarında Can Keleş, Carlos Cuesta'nın formasından çekmesiyle yerde kaldı. Hakem Cihan Aydın, VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

        Pozisyonun VAR konuşmaları ise şöyle:

        "- VAR: Olası bir penaltı için inceleme öneriyorum.

        - Hakem: Geliyorum.

        - VAR: Top hücum oyuncusunun kontrolünde ve şimdi davranışına bak.

        - VAR: Aksiyonun sonunda iki elle onu tuttuğu anda topu kontrol edemiyor.

        - Hakem: Başka açı verebilir misin?

        - VAR: İki eli üstünde. Bu aksiyon yüzünden devam edemiyor.

        - Hakem: Başka açı. Başka açı.

        - Hakem: Tamam.

        - VAR: Kart yok. Çünkü gol atma olasılığı yok ama topu kontrol edebilirdi. Yani bence iki eli de oyuncunun üstünde.

        - Hakem: Evet biliyorum.

        - Hakem: Penaltı veriyorum ve toptan bağımsız olduğu için sarı kart gösteriyorum.

        - VAR: Kesinlikle. En fazla sarı kart. 26 numara aşağıdan tuttuğu için.

        - Hakem: Evet penaltı ve sarı kart veriyorum."

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