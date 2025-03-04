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        Otomobil metrelerce sürüklenip, ağaca çarptı; polis memuru öldü (2)

        POLİSMEMURU İÇİN EMNİYETTE TÖRENDün gece trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Antalya Emniyet Müdürlüğü Kepez Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Yasin Turan için emniyet müdürlüğü binasında tören düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 16:32 Güncelleme: 04.03.2025 - 16:35
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        Otomobil metrelerce sürüklenip, ağaca çarptı; polis memuru öldü (2)
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        POLİSMEMURU İÇİN EMNİYETTE TÖREN

        Dün gece trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Antalya Emniyet Müdürlüğü Kepez Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Yasin Turan için emniyet müdürlüğü binasında tören düzenlendi. Törene, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, çalışma arkadaşları, Turan'ın annesi Nuriye, kızları Işık Esra, Defne ve yakınları katıldı. Saygı duruşuyla başlayan törende, Yasin Turan'ın öz geçmişi ve dualar okundu.

        ANNESİ VE KIZLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

        Turan'ın yakınları ayakta durmakta zorluk çekti. Tören sona erdikten sonra Yasin Turan'ın tabutunun başına giden annesi Nuriye, kızları Işık Esra ve Defne, gözyaşlarını tutamadı. Kızı Işık Esra'nın, "Baba ben seni affettim, sen de beni affet ne olur. Babam gitmesin' sözleri yürek burktu. Anne Nuriye Turan ise oğlunun tabutunu öperek veda etti. Yasin Turan'ın cenazesi, yarın ikindi vakti defnedilmek üzere Trabzon'un Maçka ilçesine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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