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        Haberler Dünya Ahmed Şara: İsrail saldırılarını durdurmadı | Dış Haberler

        Ahmed Şara: İsrail saldırılarını durdurmadı

        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanan Arap Birliği Zirvesi'ne katıldı. Zirve sonrasında açıklamalarda bulunan Şara, İsrail'in; Suriye, Lübnan ve Filistin'deki saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu. Şara "İsrail saldırılarını durdurmadı. İsrail'in ihlâlleri, bu tehdit karşısında birlikte durmamızı gerektiriyor." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 21:26 Güncelleme: 04.03.2025 - 21:35
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        Ahmed Şara: İsrail saldırılarını durdurmadı
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        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Arap Birliği Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kahire'de açıklamalarda bulundu.

        Arap Birliği'ne dönüşlerinin bölgedeki güvenlik ve istikrara olan bağlılıklarını teyit ettiğini ifade eden Şara, İsrail'in Orta Doğu'daki saldırı ve ihlâllerine değinerek "İsrail ihlâlerini durdurmadı. İsrail'in ihlâlleri, bu tehdit karşısında birlikte durmamızı gerektiriyor." dedi.

        Şara, Filistinlilerin kanı pahasına, bölge haritasının yeniden çizilmeye çalışıldığına dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri Gazze'den çıkartma planının bütün Arap ülkeleri için bir tehdit olduğunu belirten Şara, Gazze'de olanların kendileri için bir uyarı olduğunu ifade etti.

        Ahmed Şara, Arap ülkelerinin Filistin konusunda bir araya gelmesi gerektiğini dile getirirken, Suriye halkının Filistinlilerin yanında olduğunu belirtti.

        Şara diğer yandan, konuşmasında İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına da yer verdi. Şara "İsrail Suriye halkının haklarını ihlâlini durdurmadı. İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları bölge barışı için bir tehdittir." dedi.

        Şara, İsrail'in Suriye'deki ihlâllerine karşı Arap ülkelerinden destek talep etti.

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