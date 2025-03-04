Kaş Belediyesi mart ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

Kaş Belediyesi mart ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Erol Demirhan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, zabıta memurlarına maktu fazla mesai ücretleri görüşülerek karara bağlandı, 4. Kaş Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin 24 Mayıs'ta, 26. Uluslararası Likya/Kaş Kültür ve Sanat Festivali'nin de 27-29 Haziran'da yapılması oy birliğiyle kabul edildi.

İlçedeki 26 taşınmasın kiraya verilmek için ihaleye çıkarılması da kararlaştırılan toplantıda, çöp konteyneri alımı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yardım talebinde bulunulması kabul edildi.