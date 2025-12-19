Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        EFVET genel konferansı Antalya'da düzenlenecek

        Avrupa Mesleki ve Teknik Eğitim Platformu (EFVET) genel konferansının 2026 yılında Antalya'da düzenleneceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 16:46 Güncelleme: 19.12.2025 - 16:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        EFVET genel konferansı Antalya'da düzenlenecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Avrupa Mesleki ve Teknik Eğitim Platformu (EFVET) genel konferansının 2026 yılında Antalya'da düzenleneceği bildirildi.

        EFVET Türkiye Temsilcisi Onur Arslan, gazetecilere, iki yıllık yoğun hazırlık sürecinin ardından İsviçre'de yapılan oylamada, 18 ülke temsilcisinin oy birliğiyle organizasyonun Türkiye'ye verildiğini açıkladı.

        Mesleki eğitiminin Avrupa düzeyindeki en üst düzey çalışma programı kabul edilen etkinliğin, 21-24 Ekim 2026 tarihlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenleneceğini belirten Arslan, organizasyonda 53 farklı ülkeden 700'ün üzerinde eğitim yöneticisi, politika yapıcı ve sektör temsilcisini bir araya getirerek mesleki eğitimdeki yeni stratejilerin ele alınacağını kaydetti.

        Türkiye'nin mesleki teknik eğitimde artık sadece izleyen değil, süreci organize eden bir güç haline geldiğini vurgulayan Arslan, bu etkinliğin Türkiye'nin potansiyelini kanıtlamak adına tarihi bir fırsat olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        8 çocuğa zincirleme cinsel istismar! Öğretmene büyük ceza!
        8 çocuğa zincirleme cinsel istismar! Öğretmene büyük ceza!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Fransız hükümetten çiftçilere ateşkes teklifi
        Fransız hükümetten çiftçilere ateşkes teklifi
        "Babam bizi tinerle yakmak istedi!"
        "Babam bizi tinerle yakmak istedi!"
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        ABD'de 2 kişiyi öldüren Brown Üniversitesi saldırganı ölü bulundu
        ABD'de 2 kişiyi öldüren Brown Üniversitesi saldırganı ölü bulundu
        "Yeni haberim oldu"
        "Yeni haberim oldu"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Şakalaştığı arkadaşı taşla kafatasını kırdı!
        Şakalaştığı arkadaşı taşla kafatasını kırdı!
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi

        Benzer Haberler

        Aksu Uçak Lisesi'nde kütüphane, etüt ve müzik sınıfı açıldı
        Aksu Uçak Lisesi'nde kütüphane, etüt ve müzik sınıfı açıldı
        Akseki Kurabiyesi minik öğrencilere tanıtıldı
        Akseki Kurabiyesi minik öğrencilere tanıtıldı
        Emekli Tümgeneral Gürsel Öztürk Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı
        Emekli Tümgeneral Gürsel Öztürk Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı
        Büşra Özdemir: "Konaklı Atıksu Arıtma Tesisi'nin Alanya'ya uzun yıllar güve...
        Büşra Özdemir: "Konaklı Atıksu Arıtma Tesisi'nin Alanya'ya uzun yıllar güve...
        Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında 3 tahliye Aralarında Muhittin...
        Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında 3 tahliye Aralarında Muhittin...
        Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 3 kişi tahliye edildi
        Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 3 kişi tahliye edildi