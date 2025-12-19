Aksu Uçak Lisesi'nde kütüphane, etüt ve müzik sınıfı açıldı

AksuUçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kütüphane, etüt ve müzik sınıfı açıldı.

Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile bir şirket arasında imzalanan protokol kapsamında öğrencilere modern bir kütüphane, etüt ve müzik sınıfı kazandırıldı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, lisenin Türkiye'nin en önemli havacılık liseleri arasında yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin en önde gelen havacılık liselerinden birinde böyle nitelikli eğitim alanlarının kazandırılmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Eriş, "Güzel bir okulumuza çok güzel bir hizmet yapıldı. Devletimiz eğitime her türlü imkanı sağlıyor. Ancak hayırsever iş insanlarımızın katkıları da en az bunun kadar kıymetlidir. Eğitime yapılan hiçbir yatırım boşa gitmez. Bu destekler öğrencilerimizin geleceğine yapılan yatırımdır." dedi.