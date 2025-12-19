Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 3 kişi tahliye edildi

        Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan aralarında görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelininin de olduğu 3 şüpheli hakkında tahliye kararı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 15:04 Güncelleme: 19.12.2025 - 15:04
        Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan aralarında görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelininin de olduğu 3 şüpheli hakkında tahliye kararı verildi.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüphelilerden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek ile galerici H.T.A ve S.E, Antalya Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda ek ifade verdi.

        Başsavcılık, ek ifadelerin ardından tüm delillerin toplanması nedeniyle delil karartma şüphesinin ve tutukluluğun devamını gerektirecek bir hal kalmaması gerekçeleriyle 3 şüphelinin de adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasını talep etti.

        Nöbetçi 6. Sulh Ceza Hakimliği de Zuhal Böcek ile 2 iş insanının yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol kararıyla serbest bırakılmalarına karar verdi.

        Halen tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, verdiği ek ifadesinde de suçlamaları kabul etmemişti.

        - Soruşturma

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmıştı. Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

        Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanarak tutuklanmıştı.

        Soruşturma kapsamında 12 Ağustos'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklanmıştı. Mustafa Gökhan Böcek ise 19 Ağustos'ta Viyana'dan Antalya Havalimanı'na geldiğinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Soruşturmanın devamında Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından teslim olan İlker Arslan ile iş insanı F.A. da 7 Eylül'de tutuklanmıştı.

        Polis ekiplerince 10 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden iş insanı M.E.H, Kanal V televizyonunun sahibi M.O.K, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı T.S, Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANT Tepe'nin müdürü İ.E. ve satış elemanı L.Ş. tutuklanmış, Böcek'in eski gelini Z.K'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan M.E.H, T.S. ile İ.E, 27 Eylül'de serbest kalmıştı.

        Devam eden operasyonlarda, 14 Ekim'de gözaltına alınan 6 kişiden E.T.Ç, S.Ç. ve Ö.Y.K. ile 5 Kasım'da yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden S.E, B.G. ve H.T.A. tutuklanmıştı.

