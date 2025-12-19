Antalya'da "1. Yara Bakım Sempozyumu" gerçekleştirildi

İl genelinde 9 kamu hastanesinde kronik yara bakım hizmeti verildiği belirtildi, bu alandaki sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik bilimsel etkinliklerin önemi bir kez daha ortaya konuldu.

Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ramazan Gürkan'ın oturum başkanlığını yaptığı sempozyumda yara bakımına ilişkin güncel yaklaşımlar, klinik uygulamalar ve bakım süreçleri alanında uzman sağlık profesyonellerince ele alındı.

Yara bakımının multidisipliner yaklaşım gerektirdiğini, hasta güvenliği ve yaşam kalitesi açısından büyük önem taşıdığını belirten Özkan, bilimsel ve mesleki etkinliklerin sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılmasına katkı sağladığını vurguladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre sempozyum, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.