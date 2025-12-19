Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Antalya'da temaslarda bulundu

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'nın Kumluca ve Kemer ilçelerinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 19:44 Güncelleme: 19.12.2025 - 19:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Antalya'da temaslarda bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'nın Kumluca ve Kemer ilçelerinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Partinin basın biriminden yapılan açıklamalara göre, Özdağ, Teşkilat Başkanı Musa Ertugan ile Kumluca Muhtarlar Derneğini ziyaret ederek, Dernek Başkanı İbrahim Songur ve ilçe muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Ardından Ertugan ile birlikte Kumluca Belediye Başkanlığını ziyaret eden Özdağ, Kumluca Belediye Başkanı Uzm. Dr. Mesut Avcıoğlu ve Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ile görüştü.

        Özdağ, programı kapsamında Ertugan ve Kemer İlçe Başkanı Ahmet Temiz'in katılımıyla Kemer İlçe Başkanlığının açılışını gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        Öğretmenle alaya ağır yaptırım
        Öğretmenle alaya ağır yaptırım
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        Zelenskiy: Oreşnik Avrupa ülkeleri için tehdit
        Zelenskiy: Oreşnik Avrupa ülkeleri için tehdit
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Mert Günok yol ayrımında!
        Mert Günok yol ayrımında!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Canavar tahliye istedi!
        Canavar tahliye istedi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Fransız hükümetten çiftçilere ateşkes teklifi
        Fransız hükümetten çiftçilere ateşkes teklifi
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi

        Benzer Haberler

        EFVET genel konferansı Antalya'da düzenlenecek
        EFVET genel konferansı Antalya'da düzenlenecek
        Aksu Uçak Lisesi'nde kütüphane, etüt ve müzik sınıfı açıldı
        Aksu Uçak Lisesi'nde kütüphane, etüt ve müzik sınıfı açıldı
        Akseki Kurabiyesi minik öğrencilere tanıtıldı
        Akseki Kurabiyesi minik öğrencilere tanıtıldı
        Emekli Tümgeneral Gürsel Öztürk Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı
        Emekli Tümgeneral Gürsel Öztürk Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı
        Büşra Özdemir: "Konaklı Atıksu Arıtma Tesisi'nin Alanya'ya uzun yıllar güve...
        Büşra Özdemir: "Konaklı Atıksu Arıtma Tesisi'nin Alanya'ya uzun yıllar güve...
        Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında 3 tahliye Aralarında Muhittin...
        Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında 3 tahliye Aralarında Muhittin...