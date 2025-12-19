Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Antalya'da temaslarda bulundu
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'nın Kumluca ve Kemer ilçelerinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Partinin basın biriminden yapılan açıklamalara göre, Özdağ, Teşkilat Başkanı Musa Ertugan ile Kumluca Muhtarlar Derneğini ziyaret ederek, Dernek Başkanı İbrahim Songur ve ilçe muhtarlarıyla bir araya geldi.
Ardından Ertugan ile birlikte Kumluca Belediye Başkanlığını ziyaret eden Özdağ, Kumluca Belediye Başkanı Uzm. Dr. Mesut Avcıoğlu ve Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ile görüştü.
Özdağ, programı kapsamında Ertugan ve Kemer İlçe Başkanı Ahmet Temiz'in katılımıyla Kemer İlçe Başkanlığının açılışını gerçekleştirdi.
