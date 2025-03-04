Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi, Trabzon'a uğurlandı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi, Trabzon'a uğurlandı.
Kepez Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde görevli polis memuru Yasin Turan için Antalya İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.
Törene, Turan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, kurum amirleri ile polis memurları katıldı.
Öz geçmişi okunan Turan'ın cenazesi, yapılan duanın ardından toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon'un Maçka ilçesine gönderildi.
Yasin Turan'ın kullandığı otomobil dün gece Kuşkavağı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yol kenarındaki ağaçlara çarpmış, kazada yaralanan Turan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
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