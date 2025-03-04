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        Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi, Trabzon'a uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 16:18 Güncelleme: 04.03.2025 - 16:18
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        Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi, Trabzon'a uğurlandı.

        Kepez Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde görevli polis memuru Yasin Turan için Antalya İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

        Törene, Turan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, kurum amirleri ile polis memurları katıldı.

        Öz geçmişi okunan Turan'ın cenazesi, yapılan duanın ardından toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon'un Maçka ilçesine gönderildi.

        Yasin Turan'ın kullandığı otomobil dün gece Kuşkavağı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yol kenarındaki ağaçlara çarpmış, kazada yaralanan Turan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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