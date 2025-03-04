Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Öz geçmişi okunan Turan'ın cenazesi, yapılan duanın ardından toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon'un Maçka ilçesine gönderildi.

Törene, Turan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, kurum amirleri ile polis memurları katıldı.

Kepez Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde görevli polis memuru Yasin Turan için Antalya İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

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