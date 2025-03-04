Alanya'da bireysel silahlanma ve silah ticareti operasyonunda 42 kişiye işlem yapıldı
Antalya'nın Alanya ilçesinde bireysel silahlanma ve kanuna aykırı silah ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonda 42 şüpheliye işlem yapıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bireysel silahlanma ve kanuna aykırı silah ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonda 42 şüpheliye işlem yapıldı.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bireysel silahlanmayla yönelik mücadele ve kanuna aykırı silah ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
ilçede 8 ayrı yol kontrol noktasında arama ve 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, 10 tabanca, 32 av tüfeği, 10 tabanca şarjörü, 135 tabanca fişeği, 374 av tüfeği fişeği ele geçirdi.
Operasyonda, 10 şüpheli hakkında adli, 32 şüpheli hakkında idari işlem yapıldı.
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