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        Balkondaki sandalyenin üzerinde ölü bulundu

        ANTALYA'da KOAH hastası İsmail Kabaağaç (70), evinin balkonunda, oturduğu sandalyede ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 14:32 Güncelleme: 04.03.2025 - 14:35
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        Balkondaki sandalyenin üzerinde ölü bulundu
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        ANTALYA'da KOAH hastası İsmail Kabaağaç (70), evinin balkonunda, oturduğu sandalyede ölü bulundu.

        Olay, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi 104 Sokak’taki 4 katlı apartmanın 2’nci katında meydana geldi. Dairede dayısıyla birlikte yaşayan İsmail Kabaağaç, balkona çıkıp sandalyeye oturdu. Bir süre sonra, evde yalnız olan Kabaağaç'ın hareket etmediğini gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. İtfaiye ekibi, merdiven ile balkona çıkarak kapıyı açtı. Eve giren sağlık ekibi, İsmail Kabaağaç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine çağrılan belediye tabibinin ölümü normal bulması üzerine Kabaağaç'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

        Apartman yöneticisi Ramazan Dinç, "Telefon geldi, ben de apartmana geldim. Binadan komşular görmüş ve durumu polise haber vermişler. Her sabah balkona çıkıp otururdu. Diğer balkona giderdi. Kendi halinde bir insandı. Dayısıyla beraber kalıyordu. Kendisini dün gördüm. Benden marketten bir şeyler almamı istedi. Ben de aldım, sepeti uzattı aldıklarımı verdim. Kimseye bir zararı yoktu" dedi. İsmail Kabaağaç'ın KOAH hastası olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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