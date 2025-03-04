İbradi Belediyesi: Yıkıma konu yapılar kesinlikle düğmeli ev değil

'DÜNYANIN En İyi Turizm Köyü' seçilen Antalya Ormana'daki düğmeli evlerin yıkım kararına ilişkin İbradı Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yıkıma konu yapıların kesinlikle düğmeli ev olmadığı belirtilerek, "2011 sonrası yapılmış, kaçak, hiçbir tarihi ve kültürel değeri bulunmayan yapılardır" denildi.

Dünya Turizm Örgütü tarafından '2024 Dünyanın En İyi Turizm Köyü' seçilen Antalya Ormana'da, 2014 yılında hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planı'nda hatalı olarak kamusal alanda gösterilip, planda 'pazar yeri', 'ibadethane', 'karakol' olarak geçen 200-300 yıllık düğmeli evler için yıkım kararı alındığı iddiasına yönelik İbradı Belediyesi açıklama yaptı. Açıklamada, İbradı Belediye Başkanlığı tarafından yıkımına karar verilen hiçbir düğmeli ev bulunmadığı belirtilerek, bir kısım şahısların kaçak yapılarını kurtarmak maksadıyla kamuoyu baskısı oluşturarak, kesinleşmiş yargı kararlarının gereğini yaptırmamaya çalıştığı ifade edildi.

'HUKUKEN DE MÜMKÜN DEĞİLDİR'

Ormana'da Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca 2005 yılında kültür varlığı yapıların tescil edildiği ve alanın kentsel SİT alanı olarak belirlendiği kaydedilen açıklamada, koruma amaçlı imar planında tüm mevcut yapıların numaralandırılarak pafta üzerine işaretlenip, fotoğraflandırıldığı kaydedildi. Yasalar gereği Ormana'da yapılacak tüm yapım ve yıkım işlemlerinin Bölge Kurulu ve Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB) denetiminde yapıldığı belirtilerek, "İbradı Belediyemizin kendi kararlarıyla herhangi bir düğmeli evi yıkması hukuken de mümkün değildir" denildi.

MAHKEME KARARLARI KESİNLEŞTİ

Açıklamada; imar planında hatalar olduğunu savunan Tolga Özgüven'in, 410 Ada 9 ve 12 parsellerde koruma imar planına aykırı yapılar ve eklentiler inşa ederek kaçak yapılar yaptığı öne sürüldü. Bölge Kurulu'nca izinsiz uygulamaların kaldırılmasına yönelik kararlar olduğu, belediye tarafından yapı tatil zabıtları tutulduğu, encümen tarafından idari para cezası uygulanması kararı verildiği kaydedildi. Bölge Kurulu ve belediye kararlarına karşı Tolga Özgüven tarafından iki dava açılarak kararların iptalinin talep edildiği de belirtilen açıklamada, bu davaların sırasıyla Bölge İdare Mahkemesi ve itirazda bulunulan üst mahkemeler Konya Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay tarafından reddedildiği ve kararların kesinleştiği kaydedildi.