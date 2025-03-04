Batı Akdeniz'den yılın ilk iki ayında 450 milyon dolar ihracat yapıldı

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinden (BAİB) bu yılın ocak ve şubat ayında 450 milyon 677 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, şubatta 204 milyon 967 bin dolarlık ihracat yapıldığını belirtti.

Bölge olarak 2 ayda yapılan ihracatın ise 450 milyon 677 bin dolara ulaştığını bildiren Çavuşoğlu, "İhracat rakamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,74 arttı. Bölgemizden en fazla ihracatı her zaman olduğu gibi yaş meyve sebze sektörümüz gerçekleştirirken, Ukrayna hem aylık bazda hem de toplamda en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Batı Akdeniz'in ihracatının 352 milyon dolarını Antalya gerçekleştirdi." bilgisini paylaştı.

Çavuşoğlu, aynı dönemde yaş sebze ve meyveden sonra mermer ağırlıklı maden ve metaller, ağaç mamulleri ve orman ürünleri, kimya sektörü ile hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörlerinin sırasıyla yer aldığını vurguladı.

İlk sıradaki Ukrayna'ya 2 ayda yüzde 59,11 artışla 38 milyon 337 bin dolar ihracat yapıldığını aktaran Çavuşoğlu, "İkinci sırada yer alan Almanya'ya gerçekleşen ihracat ise yüzde 13,76 artışla 33 milyon 402 bin dolar oldu. Almanya'yı ise Rusya, Çin ve Romanya takip etti. 2 aylık süreçte Batı Akdeniz illerinden 136 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirildi. Dünyanın dört bir yanında tanıtım faaliyetleri yapıp, bölge ihracatımızı artırmak için çalışmalarımız devam edecek." ifadelerine yer verdi.