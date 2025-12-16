Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Hatay'da kütüphane kurdu

        Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) ve Ülkem Okuyor Derneği işbirliğinde Hatay'daki Katar 4 Konteyner Kenti'nde kütüphane kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 13:43 Güncelleme: 16.12.2025 - 13:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Hatay'da kütüphane kurdu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) ve Ülkem Okuyor Derneği işbirliğinde Hatay'daki Katar 4 Konteyner Kenti'nde kütüphane kuruldu.

        Ülkem Okuyor Derneğinin depremden etkilenen kentlerde oluşturduğu kütüphane çalışmalarına POYD üyeleri de sponsorları adına destek verdi.

        POYD üyeleri ve sponsorları adına Katar 4 Konteyner Kenti'nde bir kütüphane oluşturuldu.

        POYD Başkanı Hakan Saatçioğlu, yaptığı açıklamada, derneğin faaliyetlerine katkıda bulunan sponsorlar için kalıcı bir eser bırakmak istediklerini belirtti.

        Bu doğrultuda Ülkem Okuyor Derneği ile iletişime geçerek kütüphane projesine destek olduklarını aktaran Saatçioğlu, "Sponsorlarımıza duyduğumuz minnettarlığı ifade ederken, onları yalnızca birer iş ortağı olarak değil, aynı zamanda topluma değer katan, gençlerimize umut olan güçlü paydaşlarımız olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        13 gün sonra acı haber! Bedeni 252 km uzakta bulundu!
        13 gün sonra acı haber! Bedeni 252 km uzakta bulundu!
        MHP'li vekil önerdi! Akran zorbalığı değil, akran nezaketi
        MHP'li vekil önerdi! Akran zorbalığı değil, akran nezaketi
        Aslı Baş davası yeniden başladı: Silinen mesajlar açıklaması
        Aslı Baş davası yeniden başladı: Silinen mesajlar açıklaması
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Elon Musk dünyanın ilk dolar trilyoneri olma yolunda
        Elon Musk dünyanın ilk dolar trilyoneri olma yolunda
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Beyaz Saray yetkilileri Netanyahu'yu azarladı
        Beyaz Saray yetkilileri Netanyahu'yu azarladı
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Cinayet işledi! Balkondan kaçmaya çalışırken kaydedildi!
        Cinayet işledi! Balkondan kaçmaya çalışırken kaydedildi!
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        Bahis reklamlarına yasak geliyor
        Bahis reklamlarına yasak geliyor
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"

        Benzer Haberler

        Kepez'den Şehit Öğretmen Sadettin Küçük Parkı'na modernizasyon
        Kepez'den Şehit Öğretmen Sadettin Küçük Parkı'na modernizasyon
        ASAT 13 yeni araçla filosunu güçlendirdi
        ASAT 13 yeni araçla filosunu güçlendirdi
        Muratpaşa Çifte Kuyular Yaşlı Evi'nden minikleri ısıtan proje
        Muratpaşa Çifte Kuyular Yaşlı Evi'nden minikleri ısıtan proje
        Dünyaya Açılan Merhamet Eli: Türkiye Diyanet Vakfı
        Dünyaya Açılan Merhamet Eli: Türkiye Diyanet Vakfı
        Aksu'da coğrafi işaret başvurusu yapılan ürünler tanıtıldı
        Aksu'da coğrafi işaret başvurusu yapılan ürünler tanıtıldı
        Antalya, dünyanın en iyi 5'inci turizm destinasyonu
        Antalya, dünyanın en iyi 5'inci turizm destinasyonu