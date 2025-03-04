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        Antalya'da "Akdeniz Lirikleri" sergisi açıldı

        Antalya'da düzenlenen "Akdeniz Lirikleri" sergisi, sanatseverlerle buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 20:45 Güncelleme: 04.03.2025 - 20:58
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        Antalya'da "Akdeniz Lirikleri" sergisi açıldı
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        Antalya'da düzenlenen "Akdeniz Lirikleri" sergisi, sanatseverlerle buluşturuldu.

        Küratörlüğünü sanat yazarı İbrahim Karaoğlu'nun üstlendiği ve birçok sanatçının eserlerinden oluşan sergi, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerine kapılarını açtı.

        "Akdeniz" kavramını lirik imgelerle görsel anlatımlara dönüştüren sanatçıların eserleri, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Sanat yazarı Karaoğlu, burada yaptığı konuşmada, bir kentin sanatçısıyla var olduğunu belirtti.

        Kentin kültürünü çoğaltan, paylaşımını artıran en önemli etmenin kentin sanatçıları olduğuna dikkati çeken Karaoğlu, "Yaşadığımız kent bize çok şey anlatır ve bizim kişiliğimizi belirler. Bir Akdeniz kültür ortamı burası, Akdeniz’in de kendine özgü imgeleri var. Burada yaşayan sanatçı doğal olarak o imgeler üzerinden bir şeyler geliştirerek kendini tanımlıyor. Kent sanatçısına sahip çıkarsa, sanatçı da kentine sahip çıkarsa orada kültür çok canlı ve dinamik olur." diye konuştu.

        Karaoğlu, Antalya'nın kıymetli bir kent olduğunu, sanatçıları buluşturmanın güzel bir duygu olduğunu belirterek, sergiyi gelenekselleştireceklerini bildirdi.

        58 eserin yer aldığı sergi, 30 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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