Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        ATSO Başkanı Hacısüleyman, Şubat ayı enflasyon oranlarını değerlendirdi

        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin, "Enflasyondaki düşüş eğilimi umut verici." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 16:29 Güncelleme: 04.03.2025 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        ATSO Başkanı Hacısüleyman, Şubat ayı enflasyon oranlarını değerlendirdi
        ABONE OL

        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin, "Enflasyondaki düşüş eğilimi umut verici." dedi.

        Hacısüleyman, Şubat ayı TÜFE oranının yüzde 2,27 ile piyasa beklentilerinin altında seyir izlediğine dikkati çekti.

        Yıllık enflasyonun ise yüzde 39,05 olarak gerçekleşerek 2023'ün Haziran ayından bu yana en düşük seviyeye gerilediğinin altını çizen Hacısüleyman, şunları kaydetti:

        "Beklentilerin bir miktar altında gerçekleşen ve son 20 ayın en düşük düzeyine gerileyen enflasyon oranı, önümüzdeki dönemler için umut vericidir. Enflasyondaki düşüş eğiliminin devam etmesini bekliyoruz. Ancak bu sürecin kalıcı hale gelmesi için mali disiplinin sürdürülmesi ve üretim maliyetlerinin düşürülmesine yönelik destekleyici adımların atılması gerekmektedir."

        Hacısüleyman, 2025'in belirsizliklerin büyük ölçüde azaldığı, daha öngörülebilir ve istikrarlı ekonomik ortamın oluşacağına dair güçlü sinyaller aldıklarını aktararak, "Şubat ayında aylık enflasyonun beklentilerin altında kalması ve düşüş eğiliminin devam etmesi, hem uygulanan ekonomi politikalarının etkisini hem de iş dünyasının maliyet artışlarına karşı gösterdiği dirençli duruşu ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

        Ana harcama gruplarında bir önceki aya göre en yüksek artışın yüzde 9,92 ile eğitim grubunda gerçekleştiğine dikkati çeken Hacısüleyman, eğitim grubundaki artışın özel okullar ve eğitim hizmetlerindeki maliyet yükselişinden kaynaklandığını belirtti.

        Hacısüleyman, eğitim grubundaki artışı konut, gıda ve alkolsüz içecek gruplarının izlediği bilgilerini verdi.

        Şubat ayı enflasyon rakamlarının Mart ayındaki Merkez Bankası toplantısında faiz indirimi ihtimalini arttırdığını anlatan Hacısüleyman, "Olası faiz indirimi, iş dünyasına önemli avantajlar sağlayacak. Olası bir faiz indirimi, finansmana erişim maliyetlerini düşürecek ve reel sektörün krediye erişimini kolaylaştırarak üretimde pozitif bir ivme yaratacaktır. İş dünyası açısından, imalat sanayisinde yatırımları canlandıracak, maliyet baskılarını hafifletecek ve rekabet gücünü artıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bilirkişi davasında 5 gazeteciye beraat kararı
        Bilirkişi davasında 5 gazeteciye beraat kararı
        Borsada manipülasyona 17 gözaltı
        Borsada manipülasyona 17 gözaltı
        Arap Birliği'nden 'Gazze' planı
        Arap Birliği'nden 'Gazze' planı
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Ameliyat ettiği hastası ağır yaraladı!
        Ameliyat ettiği hastası ağır yaraladı!
        Can kaybı ve yaralılar var! Öldüren 'zincirleme' kamerada!
        Can kaybı ve yaralılar var! Öldüren 'zincirleme' kamerada!
        Çin’den de ABD’ye misilleme
        Çin’den de ABD’ye misilleme
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Özel: Demokratik Türkiye hayaliniz varsa, varız
        Özel: Demokratik Türkiye hayaliniz varsa, varız
        Ramazan’da kilo kontrolü nasıl sağlanır?
        Ramazan’da kilo kontrolü nasıl sağlanır?
        Şehit polisin katili 16 yıl sonra yakalandı
        Şehit polisin katili 16 yıl sonra yakalandı
        Esad'ın kardeşinin evinin altında kasalarla dolu tüneller bulundu
        Esad'ın kardeşinin evinin altında kasalarla dolu tüneller bulundu
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        355 milyar liralık deprem koruması
        355 milyar liralık deprem koruması
        Kraliçe, teselliyi Türkiye'de aradı
        Kraliçe, teselliyi Türkiye'de aradı
        Otomobil satışları düşmeye devam ediyor
        Otomobil satışları düşmeye devam ediyor
        Galatasaray'dan TFF'ye Mourinho başvurusu!
        Galatasaray'dan TFF'ye Mourinho başvurusu!
        Yine hapis cezası aldı
        Yine hapis cezası aldı

        Benzer Haberler

        Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru için tören düzen...
        Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru için tören düzen...
        Kaş Belediyesi mart ayı olağan meclis toplantısı yapıldı
        Kaş Belediyesi mart ayı olağan meclis toplantısı yapıldı
        İbradi Belediyesi: Yıkıma konu yapılar kesinlikle düğmeli ev değil
        İbradi Belediyesi: Yıkıma konu yapılar kesinlikle düğmeli ev değil
        17 yaşındaki Arda'yı öldürmekle suçlanan sanığa müebbet talebi
        17 yaşındaki Arda'yı öldürmekle suçlanan sanığa müebbet talebi
        Antalya'da 17 yaşındaki genci öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbe...
        Antalya'da 17 yaşındaki genci öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbe...
        Balkondaki sandalyenin üzerinde ölü bulundu
        Balkondaki sandalyenin üzerinde ölü bulundu