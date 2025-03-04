ATSO Başkanı Hacısüleyman, Şubat ayı enflasyon oranlarını değerlendirdi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin, "Enflasyondaki düşüş eğilimi umut verici." dedi.

Hacısüleyman, Şubat ayı TÜFE oranının yüzde 2,27 ile piyasa beklentilerinin altında seyir izlediğine dikkati çekti.

Yıllık enflasyonun ise yüzde 39,05 olarak gerçekleşerek 2023'ün Haziran ayından bu yana en düşük seviyeye gerilediğinin altını çizen Hacısüleyman, şunları kaydetti:

"Beklentilerin bir miktar altında gerçekleşen ve son 20 ayın en düşük düzeyine gerileyen enflasyon oranı, önümüzdeki dönemler için umut vericidir. Enflasyondaki düşüş eğiliminin devam etmesini bekliyoruz. Ancak bu sürecin kalıcı hale gelmesi için mali disiplinin sürdürülmesi ve üretim maliyetlerinin düşürülmesine yönelik destekleyici adımların atılması gerekmektedir."

Hacısüleyman, 2025'in belirsizliklerin büyük ölçüde azaldığı, daha öngörülebilir ve istikrarlı ekonomik ortamın oluşacağına dair güçlü sinyaller aldıklarını aktararak, "Şubat ayında aylık enflasyonun beklentilerin altında kalması ve düşüş eğiliminin devam etmesi, hem uygulanan ekonomi politikalarının etkisini hem de iş dünyasının maliyet artışlarına karşı gösterdiği dirençli duruşu ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Ana harcama gruplarında bir önceki aya göre en yüksek artışın yüzde 9,92 ile eğitim grubunda gerçekleştiğine dikkati çeken Hacısüleyman, eğitim grubundaki artışın özel okullar ve eğitim hizmetlerindeki maliyet yükselişinden kaynaklandığını belirtti.

Hacısüleyman, eğitim grubundaki artışı konut, gıda ve alkolsüz içecek gruplarının izlediği bilgilerini verdi.

Şubat ayı enflasyon rakamlarının Mart ayındaki Merkez Bankası toplantısında faiz indirimi ihtimalini arttırdığını anlatan Hacısüleyman, "Olası faiz indirimi, iş dünyasına önemli avantajlar sağlayacak. Olası bir faiz indirimi, finansmana erişim maliyetlerini düşürecek ve reel sektörün krediye erişimini kolaylaştırarak üretimde pozitif bir ivme yaratacaktır. İş dünyası açısından, imalat sanayisinde yatırımları canlandıracak, maliyet baskılarını hafifletecek ve rekabet gücünü artıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.