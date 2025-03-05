Fenerbahçe'de yükseliş dönemi!

Sezon başından bu yana yönetimin Jose Mourinho'ya duyduğu güven, Fenerbahçe’nin başarısında önemli bir faktör oldu. Özellikle yönetimden gelen "Biz gideriz, Mourinho kalır" mesajı, Portekizli teknik adamın takım üzerindeki otoritesini güçlendirdi ve oyuncuların ona olan bağlılığını artırdı. Bu güven ortamı, takımın mental direncini yükseltti.