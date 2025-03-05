Adana'da kan donduran cinayet, 3 Mart'ta saat 17.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi Kiremithane Tren İstasyonu'nda meydana geldi. İşten çıkan Azat Tabağ (24), dinlenmek için tren istasyonundaki banka oturdu.

GÖZ GÖZE GELDİLER TARTIŞMA ÇIKTI

DHA'daki habere göre bir süre sonra evine gitmek için yürüyen Tabağ, karşı bankta oturan Murat (17) ve kardeşi Ahmet Eren Doğu (16) ile göz göze gelince aralarında tartışma çıktı.