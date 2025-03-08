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        Antalya Emniyet Müdürü Arslan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

        Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 10:13 Güncelleme: 08.03.2025 - 10:15
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        Antalya Emniyet Müdürü Arslan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
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        Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Arslan, mesajında, kadınların topluma yol gösteren, omuz veren, gelişmesi ve değişmesini sağlayan en doğru pusula olduğunu belirtti.

        Kadın toplumun içerisindeyse, o toplumun medeni, ileri ve üretken olduğunu aktaran Arslan, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bir toplum, cinslerden yalnız birinin çağdaş gerekleri kazanmasıyla yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamış olur" sözlerini anımsatarak kadın haklarının önemini vurguladı.

        Günümüzde dünyadaki birçok olumsuzluğun nedeninin kadının sosyal hayattaki gerçek yerini alamamasından kaynaklandığına dikkati çeken Arslan, "Dünyayı bu olumsuzluklardan ve çıkmazlardan, ancak kadının 'Anne sevgisi ve ince ruhu' kurtarabilir. Çünkü kadının manevi yapısında büyük bir sabır, tahammül, şefkat ve merhamet gerektiren terbiye etme özelliği vardır. Çocuklarımızın ilk eğitim gördüğü yer de geleceğe ilk hazırlandığı yer de anne kucağı, anne yüreğidir." ifadelerini kullandı.

        Arslan, bu topraklar için can veren kadın şehitleri de bu günde saygı, rahmet ve minnetle andığını vurguladı.

        Kadınların hayatı güzelleştirdiğini ve dokundukları yerde iz bıraktığını belirten Arslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

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