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        Sağlıklı Hayat Merkezi danışmanlığında 5 ayda 31 kilo verdi

        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da kiloları nedeniyle çeşitli sağlık problemleri yaşayan 36 yaşındaki İdris Kalp, Sağlık Bakanlığının Sağlıklı Hayat Merkezinden ücretsiz diyetisyen desteği alarak ve sürekli bisiklete binerek 5 ayda 31 kilo verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 11:16 Güncelleme: 08.03.2025 - 11:35
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        Sağlıklı Hayat Merkezi danışmanlığında 5 ayda 31 kilo verdi
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        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da kiloları nedeniyle çeşitli sağlık problemleri yaşayan 36 yaşındaki İdris Kalp, Sağlık Bakanlığının Sağlıklı Hayat Merkezinden ücretsiz diyetisyen desteği alarak ve sürekli bisiklete binerek 5 ayda 31 kilo verdi.

        Sağlık Bakanlığı tarafından sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak, sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek amacıyla kurulan Sağlıklı Hayat Merkezlerinde beslenme danışmanlığı hizmeti de veriliyor.

        Antalya'da bu hizmeti alanlar arasında İdris Kalp de yer alıyor. Son yıllarda düzensiz beslenme nedeniyle kilo alarak 104 kiloya ulaşan Kalp, karaciğer yağlanması sorunu yaşamaya başladı.

        Bunun yanı sıra ayaklarında da ağrı başlayan ve fiziksel hareketleri kısıtlanan Kalp, zayıflamak için Muratpaşa ilçesindeki Şehit Dr. Atila Nizam Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvurdu.

        Burada diyetisyen danışmanlığında Akdeniz usulü beslenmeye başlayan Kalp, bir yandan da her gün bisiklete binerek ve yürüyüş yaparak 5 ayda 31 kilo vermeyi başardı.

        Kalp, zayıflamasının ardından hem karaciğer yağlanması probleminden kurtuldu hem de kendini daha dinç hissetmeye başladı.

        - "5 ay sonra beni görenler çok şaşırdı"

        İdris Kalp, AA muhabirine, Akdeniz usulü yani sebze ve yeşillik ağırlıklı beslendiğini, yağlı yiyeceklerden uzak durduğunu söyledi.

        Ayrıca paketli ve şekerli gıdaları hiç tüketmediğini belirten Kalp, "Diyetime birebir uymanın yanı sıra her gün bisiklete bindim, yürüyüş yaptım. Havanın güzel olduğu günlerde de yüzdüm. Bir ayakkabı bağını bile bağlamakta güçlük çekerken şimdi çok rahatım. 5 ay sonra beni görenler çok şaşırdı. 'Hasta mısın?' diye soranlar oldu. Ben de 'aksine çok sağlıklıyım' dedim. Arkadaşlarımı da sağlıklı hayat merkezlerine yönlendirdim. Zayıflamamın tek olumsuz yanı bütün kıyafetlerimi değiştirerek yeni kıyafetler almak zorunda kaldım." dedi.

        Anne Zeynep Kalp ise oğlunun diyetine çok sıkı bir şekilde uyduğunu ve yaşam tarzını değiştirerek her gün spor yaptığını, bisiklete bindiğini anlattı.

        Kalp, oğlunu örnek alarak kendisinin de merkeze başvurduğunu ve zayıflamaya başladığını kaydetti.

        - Zayıflama süreçlerinde fizyoterapi ve psikososyal destek de alıyorlar

        Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlusu Dr. Sinem Bozdağ, merkezin amacının sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak olduğunu, birinci basamak sağlık hizmetlerini desteklemek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak olduğunu ifade etti.

        Hastalığa değil sağlığa yatırım yaptıklarını vurgulayan Bozdağ, "Bünyemizde kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezi ve sigara bırakma polikliniği dışında diyetisyenlik, fizyoterapi, psikososyal destek hizmetleri, çocuk gelişimi gibi birimler bulunuyor. Bu birimlerle hastanelere olan yığılmaları önlemeyi hedefliyoruz. Diyetisyene başvuran bir danışmanımız fizyoterapi ve psikososyal destek biriminden de danışmanlık alıyor." diye konuştu.

        Diyetisyen Seda Demir de hastalara özel programlar uyguladıklarını dile getirdi.

        İdris Kalp'in diyetine sıkı sıkı bağlı kaldığını aktaran Demir, Kalp'in gerekli aktiviteleri de yaparak çok güzel ve sağlıklı bir şekilde zayıfladığını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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