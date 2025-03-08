Türk-Alman Dostluk Federasyonundan Başkan Böcek'e "Kybele Ödülü"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türk-Alman Dostluk Federasyonu (DTU) tarafından verilen Kybele Ödülü'ne layık görüldü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, kardeş şehir Nürnberg ile ilişkilerini her alanda güçlendirmeye devam ediyor. Bu güçlü işbirliği sayesinde birçok ortak çalışmaya imza atan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König, Türk Alman Dostluk Federasyonu tarafından Kybele ödülüne değer bulundu.

Başkan Böcek, Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König'in davetlisi olarak 13 Mart'ta Nürnberg'e gidecek ve orada federasyon tarafından düzenlenecek törende ödülünü alacak.

Ayrıca Nürnberg programı kapsamında bir dizi temaslarda ve görüşmelerde bulunacak olan Böcek, Nürnberg Turizm Fuarı'na da katılacak. Aynı zamanda Akdeniz Belediyeler Birliği ve Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliğinin de başkanı olan Böcek, fuarda Antalya standında misafirlerini ağırlayacak.

Başkan Böcek, Nürnberg'de düzenlenen Türkiye-Almanya Film Festivali'ne de onur konuğu olarak katılacak.