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        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İbradı'da iftar verdi:

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın turizm pastasından çok daha büyük bir pay alması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 21:44 Güncelleme: 08.03.2025 - 21:44
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        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İbradı'da iftar verdi:
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın turizm pastasından çok daha büyük bir pay alması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

        Baba ocağı İbradı'da vatandaşlara iftar veren Ersoy, programda yaptığı konuşmada, hemşehrileriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, mübarek ramazan ayında tutulan oruçların kabul olmasını diledi.

        Ramazanın insanlığın içinde bulunduğu krizden çıkış için vesile olmasını temenni eden Ersoy, ayrıca tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

        Turizme değinen Ersoy, Antalya'da yeni sezon öncesinde son hazırlıkların yapıldığını kaydetti.

        Bakan Ersoy, yaptıkları planlamalarla sadece Türkiye'nin değil dünyanın en güzel turizm merkezlerinden ve şehirlerinden biri olan Antalya'nın, bugününün yanı sıra geleceğini de güvence altına almanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

        Antalya'nın geçmiş dönemlerde hak ettiği değeri tam olarak göremediğini ifade eden Ersoy, şunları söyledi:

        "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geçmişe takılmadan, sürekli olumsuzlukları tekrar etmeden, siyasi çekişmeleri de bir kenara bırakarak Antalya'mıza, İbradı'ya hizmet etme gayreti içinde olduk ve olmaya devam edeceğiz. Antalya'nın turizm pastasından çok daha büyük bir pay alması, Antalyalı kardeşlerimizin ekonomik olarak daha müreffeh bir yaşam sürmesi adına turizm alanında tarihin en önemli çalışmalarını hayata geçirmeyi, dünyanın dört bir yanında Antalya'yı tanıtmayı sürdüreceğiz."

        - "Hizmet konusunda hiç kimse bizimle rekabet içerisinde olamaz"

        Ersoy, ayrıca Antalya'nın sahip olduğu kültürel mirası gün yüzüne çıkartıp, farklı ülkelerden insanların kente gelmesini sağladıklarını belirtti.

        Kente ulaşımdan tarıma her alanda hizmet etmeye devam edeceklerini aktaran Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Ulaşım alanında ilçelerimizin, şehrimizin sorunlarını da yine biz çözüyoruz. Tarım alanında dün nasıl çiftçimizin yanında olduysak bundan sonra da inşallah her zaman Antalyalı kardeşlerimizin yanında olacağız. Altyapıdan sağlığa, eğitimden turizme her konuda sizlerin hizmetinde, bu güzel şehre, ata toprağına hizmet etmeye devam edeceğiz. Hizmet konusunda zaten hiç kimse bizimle herhangi bir rekabet içerisinde olamaz. Bu vesileyle eski başkanımız Menderes başkana da teşekkür etmek istiyorum. Onun döneminde Antalya çok büyük yatırımlar aldı. Bizim Antalya'ya yaptıklarımız da rakamlar da ortada. Ancak bizim için en önemli şey birlik ve beraberliğimizi ne pahasına olursa olsun sürdürmemizdir. Bu vesileyle Allah'tan aramızdaki sevgiyi, kardeşliği ve dayanışmayı daim kılmasını temenni ediyorum, mübarek ramazan ayınızı tebrik ediyorum."

        Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve duaların ardından okunan akşam ezanıyla iftar yapıldı. Programda, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil hediye edildi.

        Bakan Ersoy, iftar programının ardından İbradı Belediyesini ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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