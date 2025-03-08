Antalya Düşünce Platformu, 8 üretici kadını ödüllendirdi

Antalya Düşünce Platformu, tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren 8 üretici kadına ekonomiye sağladıkları katkıdan dolayı plaket verdi.

Platform tarafından 8 Marta Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Konyaaltı ilçesindeki bir otelde "8 Mart 8 Kadın" etkinliği düzenlendi.

Platform Başkanı Mustafa Müezzinoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Antalya'da yaptıkları çalışmalarıyla iz bırakan başarılı kadınları ödüllendirmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Kadınların imkan bulduğu takdirde her işi başarıyla yapabileceğini dile getiren Müezzinoğlu, "Kadına karşı her türlü şiddetin son bulduğu, eşit hak ve hürriyete sahip, fırsat eşitliğinin sağlandığı bir dünya olmasını temenni etmekteyim. Kadının olmadığı bir yerde başarının da olmayacağına inanmaktayım." dedi.

Müezzinoğlu, tüm kadınların gününü kutladı.

Törende, tarım ve hayvancılıkla uğraşan Keziban Kan, Meryem Demir, Arife Şahan, Şenay Çetin, Fatma Şirin, Aliye Çevik, Kamile Kıvrak ve Belizar Demirelli, kendi hikayelerini anlattı.

8 üretici kadına başarılarından dolayı plaket verildi.