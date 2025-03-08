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        Antalya Düşünce Platformu, 8 üretici kadını ödüllendirdi

        Antalya Düşünce Platformu, tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren 8 üretici kadına ekonomiye sağladıkları katkıdan dolayı plaket verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 21:30 Güncelleme: 08.03.2025 - 21:40
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        Antalya Düşünce Platformu, 8 üretici kadını ödüllendirdi
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        Antalya Düşünce Platformu, tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren 8 üretici kadına ekonomiye sağladıkları katkıdan dolayı plaket verdi.

        Platform tarafından 8 Marta Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Konyaaltı ilçesindeki bir otelde "8 Mart 8 Kadın" etkinliği düzenlendi.

        Platform Başkanı Mustafa Müezzinoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Antalya'da yaptıkları çalışmalarıyla iz bırakan başarılı kadınları ödüllendirmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        Kadınların imkan bulduğu takdirde her işi başarıyla yapabileceğini dile getiren Müezzinoğlu, "Kadına karşı her türlü şiddetin son bulduğu, eşit hak ve hürriyete sahip, fırsat eşitliğinin sağlandığı bir dünya olmasını temenni etmekteyim. Kadının olmadığı bir yerde başarının da olmayacağına inanmaktayım." dedi.

        Müezzinoğlu, tüm kadınların gününü kutladı.

        Törende, tarım ve hayvancılıkla uğraşan Keziban Kan, Meryem Demir, Arife Şahan, Şenay Çetin, Fatma Şirin, Aliye Çevik, Kamile Kıvrak ve Belizar Demirelli, kendi hikayelerini anlattı.

        8 üretici kadına başarılarından dolayı plaket verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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