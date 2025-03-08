Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçının ardından
EmreBelözoğlu: Bizim için gerçekten 3 puanla anlatılmayacak kadar değerli bir galibiyet oldu
İlhan Palut: Bugün futbolun trajedik yüzüydü
Adem AKALAN - Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA,
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